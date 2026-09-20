Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya\'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya’nın Hadim ilçesinde 63 yaşındaki Fadime S., evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan 65 yaşındaki şüpheli koca Mehmet Ali S.'nin, sabah telefonla aradığı kızına eşini gece boğarak öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

Konya'nın Hadim ilçesinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki Fadime S., eşi Mehmet Ali S. tarafından boğularak öldürüldü. Gece işlenen cinayetin ardından sabah saatlerinde kızını eve çağıran şüpheli koca, tüyler ürperten bir itirafta bulundu.

SABAH KIZINI ARAYIP EVE ÇAĞIRDI

Korkunç olay, Hadim ilçesine bağlı Yukarıeşenler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Mehmet Ali S., sabah saatlerinde kızını telefonla arayarak eve gelmesini istedi. Babasının çağrısı üzerine eve giden genç kadın, annesi Fadime S.'nin yatakta hareketsiz yattığını gördü.

KIZINA İTİRAF ETTİ: ANNENİ GECE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM

Annesinin durumunu soran kızına dehşete düşüren cevabı veren Mehmet Ali S., eşini gece saatlerinde boğarak öldürdüğünü söyledi. Genç kadının sinir krizleri geçirmesi üzerine durum hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla adrese gelen ekipler, 4 çocuk annesi Fadime S.'nin gece saatlerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"İLAÇLARDAN SONRA HATIRLAMIYORUM" DİYE SAVUNDU

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali S.'nin jandarmadaki ilk sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Kızına cinayeti itiraf eden şahsın, ifadesinde ise gece psikolojik ilaçlarını alıp uyuduğunu, sabah kalktığında eşini hareketsiz bulduğunu ve olayın nasıl yaşandığını hatırlamadığını iddia ettiği belirtildi.

Fadime S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Şüpheli kocanın gözaltındaki işlemleri sürerken, jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Yerel Haberler3. SayfaCinayetHadimKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123612e6 123612e6:
    Bir tanede hatay'da olmuş buna benzer. aynı gün. pazar günü iyi gelmiyor sanirim 0 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    İşte hep zenginlikten bolluktan şımarıklıktan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Paranın efendisiyim“ deyip kadın muhabirlere saldırdı Şehir eşkıyası tutuklandı "Paranın efendisiyim" deyip kadın muhabirlere saldırdı! Şehir eşkıyası tutuklandı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Eğlence kabusa döndü 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Fidan’dan Riyad’a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok Fidan'dan Riyad'a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok
Manisa’da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
00:09
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
23:53
Aldığı bomba kulisi açıkladı İki belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
23:32
Türk başbakan adayı Elif Eralp’in Berlin’deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
23:28
Amedspor Başkanı Nahit Eren’den hakemlere zehir zemberek sözler
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler
23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’a indi BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
22:03
Fon soruşturmasında İsviçre’deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 00:53:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement