Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı

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Fon soruşturmasında İsviçre\'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesaplarından İsviçre'deki hesaplara gerçekleştirilen dev para transferlerinin detayları ortaya çıktı. MASAK raporunda Yarız’ın Edmond de Rothschild Bankası’ndaki bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira gönderdiği, Turhan’ın da aynı bankadaki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira transfer ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerindeki yöneticilere ait mali hareketlerin ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

MASAK'tan, söz konusu şirketler ve bağlı alt şirketlerde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi. İncelemede yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği tüm para giriş ve çıkışlarıyla yurt dışına yaptıkları para transferlerinin yanı sıra kripto varlık hareketlerine ilişkin ham verilerin de Başsavcılığa iletilmesi istendi. Soruşturmanın mali ayağında yapılan incelemelerde ise Pusula Holding yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek miktarlarda döviz transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

YARIZ'DAN İSVİÇRE’DEKİ HESABA 2,8 MİLYAR LİRALIK TRANSFER

MASAK raporunda yer alan para hareketleri soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Rapora göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından, İsviçre'de bulunan Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında transfer yapıldı.

TURHAN DA AYNI BANKADAKİ HESABA 1,2 MİLYAR LİRA GÖNDERDİ

Raporda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabına ilişkin de önemli bir para hareketi yer aldı. Turhan'ın hesabından aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026 tarihinde yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira tutarında transfer gerçekleştirildiği kaydedildi. Böylece iki yönetici hesabından İsviçre'deki aynı banka üzerinden gerçekleştirilen transferlerin toplamı yaklaşık 4 milyar 87 milyon liraya ulaştı.

Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
Serdar Turhan ve Muhammed Yarız

TRANSFERLER, İADELERDEKİ TEMERRÜTTEN ÖNCE YAPILMIŞ

MASAK raporundaki zamanlama da soruşturma açısından dikkat çekti. Söz konusu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği belirlendi.

SPK "İŞLEM YAPMA YASAĞI" GETİRMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy'e ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.

Kurul, Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler sebebiyle de çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine iki yıl süreli işlem yasağı uygulama kararı almıştı. SPK ayrıca, Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler dolayısıyla bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Pusula Finans Holding A.Ş.'de ise Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları kabul edilmiş, boşalan üyeliklere TERA Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞ, 51 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ile 4 Mart-12 Haziran 2026 tarihleri arasında, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat-8 Haziran 2026 tarihleri arasında, Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan kişilerin isimleri şöyle: "Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, Serhat Güven, Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa, Yunus Emre Yıldırım"

Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
 Emre Alkin ve Kerem Alkin

TURHAN VE TEZMEN İLE 3 YÖNETİCİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMali Suçları Araştırma KuruluİsviçreGündemGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Bunların tümünün esamesini bu topraklardan kazıyacaksınki, başkaları cüret edemesin.:;:;;)))) 5 0 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    sıfır sermayeyle milyar tl vurmuşlar ama kimse uyanmamiz 5 0 Yanıtla
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Yuh ya yuh paraya bak 3 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    SPK nerdeydi o ara 3 0 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Soygun gibi. Ortaya çıktı çıkmayanlar 1 0 Yanıtla
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