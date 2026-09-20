Manisa Kırkağaç\'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı, yaralı yolcular bulunuyor

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Balıkesir Kırkağaç Karayolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralı yolcuların bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.