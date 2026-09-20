Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Balıkesir Kırkağaç Karayolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralı yolcuların bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Balıkesir Kırkağaç Karayolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralı yolcuların bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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20.09.2026 05:16:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa Kırkağaç'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı, yaralı yolcular bulunuyor - Son Dakika
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