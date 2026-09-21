Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Türkevi önünde kendisini karşılayan vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, vatandaşlarla arasındaki bariyerleri kaldırttıktan sonra yanlarına giderek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki Türkevi'ne gelişi sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Erdoğan'ı karşılamak isteyen çok sayıda vatandaş Türkevi önünde toplandı.

VATANDAŞLARLA ARASINDAKİ BARİYERLERİ KALDIRTTI

Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla arasındaki güvenlik bariyerlerinin kaldırılmasını istedi. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından vatandaşların yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılamaya gelenlerle sohbet etti.

Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan'ın karşılanması sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Erdoğan, 9 aylık Mahir Selim Ürker isimli bebeği severek hediye verdi. 

"DUA EDENLERİN ÇOK OLSUN"

Elini öpen küçük bir kız çocuğunun elini öperek karşılık veren Erdoğan, kendisine dua ettiğini söyleyen bir vatandaşa da "Allah razı olsun, sağ olun. Dua edenlerin çok olsun." yanıtını verdi.

Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

"DOLU DOLU BİR BM GENEL KURULU GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla buluşmasının ardından Türkevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz." dedi. Programının yoğun olduğuna ilişkin bir gazetecinin sözlerine de "Bayağı yoğun." karşılığını verdi. Erdoğan daha sonra beraberindeki heyetle Türkevi'ne geçti.

Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş MilletlerNew YorkTürkeviGüncelSon Dakika

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