Hatay Payas\'ta pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, eşi yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde 47 yaşındaki Emine Çil, eşi K.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmayan şüpheli, polis ekiplerince olay yerinde yakalanırken, çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Olay, Payas ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 yaşındaki K.Ç., eşi Emine Çil'e pompalı tüfekle ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EMİNE ÇİL HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 47 yaşındaki Emine Çil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çil'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

EŞİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. K.Ç., güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

AYRILMA AŞAMASINDA OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan çiftin bir süredir ayrılma aşamasında olduğu öne sürüldü. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.