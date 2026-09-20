Hatay Payas'ta pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, eşi yakalandı - Son Dakika
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Hatay Payas'ta pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, eşi yakalandı

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Hatay Payas\'ta pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, eşi yakalandı
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Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir kadın, eşinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis, eşini yakaladı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde 47 yaşındaki Emine Çil, eşi K.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmayan şüpheli, polis ekiplerince olay yerinde yakalanırken, çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Olay, Payas ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 yaşındaki K.Ç., eşi Emine Çil'e pompalı tüfekle ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EMİNE ÇİL HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 47 yaşındaki Emine Çil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çil'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

EŞİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. K.Ç., güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

AYRILMA AŞAMASINDA OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan çiftin bir süredir ayrılma aşamasında olduğu öne sürüldü. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
Yenişehir3. SayfaGüncelPolisPayasHataySon Dakika

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