Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Mısırlı yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı. Salah, Süper Lig'de çıktığı ilk büyük karşılaşmasında "hat-trick" yapmayı başardı. 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu, takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu. Yıldız futbolcunun performansı ve Trabzonspor'un derbi zaferi dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte dış basında yapılan o yorumlar...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederken Mısırlı yıldız Muhammed Salah maçın kahramanı oldu. 

SALAH, 3 GOL VE ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu. Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’deki ilk büyük derbisinde hat-trick yapan yıldızın performansı dünya basınında da geniş yer buldu.

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

İşte dış basında yapılan o yorumlar:

The Athletic: ''Trabzonsporlu Muhammed Salah, Galatasaray’ı 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaptı. Liverpool’un eski forveti, Anfield’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’deki ilk sezonunda sekiz maçta yedi gol kaydetti.''

The National News: ''Salah’ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, evinde son şampiyon Galatasaray’ı 4-0’lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine Türkiye Süper Ligi’ndeki ilk yenilgisini yaşattı.''

Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Goal: ''Çarpıcı hat-trick: Salah eski formuna kavuştu ve Galatasaray’ın tahtını sarstı.''

Arab News: ''Salah hat-trick yaptı, Trabzonspor Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti.''

Kingfut: ''Salah hat-trick yaparak Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 yenmesini sağladı. Mısırlı forvet, dört golün tamamına katkıda bulundu.''

Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Sport Star: ''Salah’ın hat-trick yaptığı ve bir asist yaptığı maçta Trabzonspor, Galatasaray’ı 4-0’lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı.''

ESPN: ''Salah, Galatasaray’a karşı farklı galibiyette Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick’ini yaptı.''

SKY News Arabia: ''Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick’in ardından Salah, 3 tarihi rekora imza attı. Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.''

Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

CNN Arabia: ''Salah, Galatasaray’a karşı hat-trick yaparak Türkiye’de göz kamaştırdı.''

Mundo Deportivo: ''Salah’ın, şaşkınlık içindeki Rafa Leao’ya karşı yaptığı hat-trick. Trabzonspor, Salah’ın mükemmel performansıyla Galatasaray’ı acımasızca 4-0 mağlup etti.''

Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Marca: ''Salah, Galatasaray’ı ‘yerle bir etti’. Türkiye’ye muzaffer bir dönüş yaptı.''

AS: ''Salah’ın performansı: Galatasaray’a karşı hat-trick. Mısırlı yıldız, hat-trick ve bir asistle Galatasaray’ı darmadağın etti.''

Trendyol Süper LigMuhammed SalahGalatasarayTrabzonsporFutbolDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • gulerbusiness gulerbusiness:
    Kaliteyi ucuza satın alamazsın.. 3 0 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Salah Trabzonspor'un tanınması için büyük bir fırsat oldu. maça gelince, Galatasarayı sahadan sildiler . 3 0 Yanıtla
  • turgutyazici61 turgutyazici61:
    mükemmel. herkesin ellerine sağlık 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    fenerde hala bi golcü alamadı taliscayı sattı şimdi izlesin böyle milleti 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ultra kedi… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı! Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü
Çifteler’deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı Çifteler'deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı
Cavo Dragone, Breuer’in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu Cavo Dragone, Breuer'in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu
Zonguldak’ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı
Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon 4 isim gözaltına alındı Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı
Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Fenerbahçe’nin yıldızı Hakan Safi’ye çuvalla para vermiş Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş
Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari
Argıncık Mahallesi’nde yangın paniği Balkondaki mangal iki evin çatısını yaktı Argıncık Mahallesi'nde yangın paniği! Balkondaki mangal iki evin çatısını yaktı
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da üçüncü oldu Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
16:56
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
16:37
Galatasaray’a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen’den geldi
Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
16:24
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
16:02
Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol İnanılmaz bir başlangıç
Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol! İnanılmaz bir başlangıç
15:42
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
15:37
MASAK bankaları uyardı Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
15:27
Fenerbahçe’den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
15:04
7 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
14:31
Tahir Sarıkaya’nın mali trafiği mercek altında 176 milyon liralık “izaha muhtaç“ hareket
Tahir Sarıkaya'nın mali trafiği mercek altında! 176 milyon liralık "izaha muhtaç" hareket
14:17
Özgür Özel’den ’Demirtaş-Öcalan’ polemiğine yanıt: Benim öyle bir niyetim yok
Özgür Özel'den 'Demirtaş-Öcalan' polemiğine yanıt: Benim öyle bir niyetim yok
14:14
Süper Lig’in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
13:56
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü Ticaret Bakanlığı harekete geçti
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
13:29
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
13:03
Ayşegül Yaşar’ı nasıl öldürüp gömdüğünü adım adım anlattı Soğukkanlılığı tüyler ürpertti
Ayşegül Yaşar'ı nasıl öldürüp gömdüğünü adım adım anlattı! Soğukkanlılığı tüyler ürpertti
12:59
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 17:22:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement