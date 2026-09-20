Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederken Mısırlı yıldız Muhammed Salah maçın kahramanı oldu.

SALAH, 3 GOL VE ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu. Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’deki ilk büyük derbisinde hat-trick yapan yıldızın performansı dünya basınında da geniş yer buldu.

İşte dış basında yapılan o yorumlar:

The Athletic: ''Trabzonsporlu Muhammed Salah, Galatasaray’ı 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaptı. Liverpool’un eski forveti, Anfield’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’deki ilk sezonunda sekiz maçta yedi gol kaydetti.''

The National News: ''Salah’ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, evinde son şampiyon Galatasaray’ı 4-0’lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine Türkiye Süper Ligi’ndeki ilk yenilgisini yaşattı.''

Goal: ''Çarpıcı hat-trick: Salah eski formuna kavuştu ve Galatasaray’ın tahtını sarstı.''

Arab News: ''Salah hat-trick yaptı, Trabzonspor Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti.''

Kingfut: ''Salah hat-trick yaparak Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 yenmesini sağladı. Mısırlı forvet, dört golün tamamına katkıda bulundu.''

Sport Star: ''Salah’ın hat-trick yaptığı ve bir asist yaptığı maçta Trabzonspor, Galatasaray’ı 4-0’lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı.''

ESPN: ''Salah, Galatasaray’a karşı farklı galibiyette Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick’ini yaptı.''

SKY News Arabia: ''Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick’in ardından Salah, 3 tarihi rekora imza attı. Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.''

CNN Arabia: ''Salah, Galatasaray’a karşı hat-trick yaparak Türkiye’de göz kamaştırdı.''

Mundo Deportivo: ''Salah’ın, şaşkınlık içindeki Rafa Leao’ya karşı yaptığı hat-trick. Trabzonspor, Salah’ın mükemmel performansıyla Galatasaray’ı acımasızca 4-0 mağlup etti.''

Marca: ''Salah, Galatasaray’ı ‘yerle bir etti’. Türkiye’ye muzaffer bir dönüş yaptı.''

AS: ''Salah’ın performansı: Galatasaray’a karşı hat-trick. Mısırlı yıldız, hat-trick ve bir asistle Galatasaray’ı darmadağın etti.''