Kura töreninde korumaları aşan yaşlı amcanın Bakan Kurum’la gülümseten anları - Son Dakika
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Kura töreninde korumaları aşan yaşlı amcanın Bakan Kurum’la gülümseten anları

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm kura çekim töreninde protokolle vatandaş arasında gülümseten anlar yaşandı. Tören sırasında güvenlik görevlilerinin engelleme girişimlerine aldırış etmeden doğrudan ön sıraya yönelen yaşlı bir adam, Bakan Murat Kurum’un yanındaki koltuğa oturdu. Salondakilerin şaşkın bakışları arasında Kurum ile sohbet eden yaşlı adamın o anları kameralara yansıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle düzenlenen "İstanbul'da Büyük Dönüşüm - 1.642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni" renkli ve bir o kadar da hareketli anlara sahne oldu. Salonda tüm dikkatleri üzerine çeken olayda, yaşlı bir vatandaş tören alanına adım atmasıyla birlikte hareketliliği başlattı.

Kura töreninde korumaları aşan yaşlı amcanın Bakan Kurum’la gülümseten anları

ENGELLEME ÇABALARINA ALDIRIŞ ETMEDİ 

Yaşlı amca, salondaki korumaların ve güvenlik görevlilerinin tüm engelleme çabalarına, yön değiştirme ve araya girme hamlelerine aldırış etmeden oldukça enerjik ve seri adımlarla doğrudan protokole yürüdü. Güvenlik barikatını tatlı bir kararlılıkla ve hızlı adımlarla aşan amca, gözünü doğrudan ön sıraya dikti.

Kura töreninde korumaları aşan yaşlı amcanın Bakan Kurum’la gülümseten anları

Ön sıraya kadar ulaşan yaşlı adam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un hemen yanındaki boş koltuğa oturdu.  Ne olduğunu anlamaya çalışan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bu anları tebessüm ederek izledi. 

SICAK VE SAMİMİ SOHBET 

Korumaları geride bırakıp Murat Kurum'un yanına kurulan yaşlı adam, elini tuttuğu Kurum ile koyu bir sohbete daldı. El kol hareketleriyle heyecanlı bir şeyler anlatan yaşlı amcanın bu içten halleri tören alanında tebessümle izlendi. Murat Kurum’un ise sürpriz konuğunu büyük bir samimiyetle karşılayıp elini bırakmadan dinlemesi salondakilerden tam not aldı. 

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    Yorumlar (2)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    özgür olsaydı beddua edip yaka paça yanından uzaklaştırırdı.sevgi merhamet yoksunu 1 2 Yanıtla
  • 8vynbbvbtn 8vynbbvbtn:
    vatandaşa ‘Allah seni kahretsin’diyen genel başkandan sonra insan olduğumuzu hatırlatan bakan beye selam olsun. 1 1 Yanıtla
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