Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek - Son Dakika
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Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek

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Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketlerinin incelenmesi için MASAK'a yeni talep gönderildi. İncelemede 2024 yılından bugüne yapılan yurt dışı para ve kripto transferlerinin araştırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, bazı şirket yöneticilerinin hesap hareketleri ve yurt dışı para transferlerinin incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni bir talepte bulundu.

Soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ait finansal hareketlerin mercek altına alınması istendi.

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ İNCELENECEK

Başsavcılık tarafından MASAK'a iletilen talepte, söz konusu şirket yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen tüm hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

İnceleme kapsamında özellikle yurt dışına yapılan para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin araştırılması istendi.

RAPOR MASAK'TAN BEKLENİYOR

Başsavcılık, MASAK tarafından yapılacak inceleme sonuçlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti.

Söz konusu hesap hareketleri, para transferleri ve kripto işlemlerine ilişkin hazırlanacak raporun, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirileceği bildirildi.

EkonomiBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Zeynep Bilgi Zeynep Bilgi:
    Fon mağdurları emir verip iletilmeyenler olarak hiç olmazsa anaparamızı kurtarmak için devletten yardım bekliyoruz 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Devlet Bunca zaman neredeydi ben bunu anlayamadım 1 0 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    oyalayıp vakit kaybetmenin alemi yok mal varlıklarına hemen el koyulması gerekiyor. 1 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    pazartesi yine taban a devam bunlar parayı kaçırdılar yurt dışına hedef de çok zarar var benim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek - Son Dakika
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