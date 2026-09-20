Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz" - Son Dakika
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Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"

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Bakan Fidan\'dan Suudi Arabistan\'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
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Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Yanbu'daki Aramco tesislerine füze ve İHA'larla saldırdığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı çatışmaların "hızla tırmanabileceği" uyarısında bulunurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı kapsamında Riyad'ın askeri ihtiyaçlarının karşılanabileceği mesajını verdi.

Yemen'de ülkenin büyük bölümünü kontrol eden İran destekli Husiler, 19 Eylül Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki enerji tesislerine insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırılar, Yemen'deki iç savaşın yeniden başlamasından bu yana Suudi başkentinin ilk kez doğrudan tehdit altına girmesi anlamına geliyor.

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi?

ABD'DEN SEYAHAT UYARISI

Saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, "Bu askeri çatışma hızla tırmanma potansiyeline sahip" uyarısında bulundu. Bakanlık, Ortadoğu dışında bulunan Amerikan vatandaşlarının "bölgeye ve bölge üzerinden seyahatlerini ciddi şekilde yeniden değerlendirmesi" gerektiğini kaydetti.

Gelişme, ABD ile İran arasında yedi aydır süren savaşın zaten sarstığı küresel ekonomi üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

FİDAN: ASKERİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMADA SIKINTIMIZ OLMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam NTV'ye verdiği röportajda Mekke İttifakı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Fidan, "Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir, bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz."

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi?

"BÖLGE DÜŞMANCA HAVA TEHDİDİ ALTINDA"

Riyad sakinlerine sabaha karşı 03.00 sularında gönderilen uyarı mesajında, "Bölge düşmanca bir hava tehdidi altındadır" denilerek vatandaşlardan evlerinde kalmaları istendi. AFP muhabirleri kısa süre sonra kentte iki patlama sesi duyduklarını aktardı. Suudi sivil savunma kurumu yaklaşık yarım saat sonra alarmı kaldırdı.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AFP'ye konuşan bölge sakinleri, başkentin bazı bölgelerinde yankılanan patlamalara benzer sesler duyduklarını söyledi.

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi?

SUUDİ KOALİSYONU: FÜZE İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Cumartesi akşamı Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan balistik füzenin "başarıyla önlenip imha edildiğini" duyurdu.

Koalisyon açıklamasında, Husilerin Suudi petrolü için kritik bir ihracat merkezi olan Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı başta olmak üzere ülkenin batısındaki çeşitli şehirlerde "sivilleri ve sivil altyapıyı" hedef almaya çalıştığı, bu saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

HUSİLER: İKİ AYRI OPERASYON DÜZENLEDİK

Husiler ise Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada, son Suudi hava saldırılarına karşılık olarak "çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanılarak iki başarılı askeri operasyon" gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "İlk operasyon Suudi başkenti Riyad'daki hassas noktaları, ikinci operasyon ise Yanbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Saldırılar, Riyad'ın Çarşamba günü Husileri Mekke'yi hedef almakla suçlamasından birkaç gün sonra geldi. Husiler, kutsal şehirleri hedef almadıklarını açıklamıştı.

MEKKE İTTİFAKI NEDİR?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta kurulan Mekke İttifakı'nın en önemli unsuru olarak, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın anlaşmaya taraf devletlerden herhangi birine gerçekleştirilecek saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını öngören maddesi gösteriliyor.

Kaynak: BBC
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