Beşiktaş, Diyarbakır\'da kayıp! Süper Lig\'in yeni lideri Amedspor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Amedspor, 3-2'lik skorla kazandı.

FURKAN'IN ŞUTU NUBEL'DE KALDI

9. dakikada sağ kanattan gelen Krasnic'in topla buluşturduğu Furkan Soyalp'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.

ORBAN'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

13. dakikada Amed Sportif Faaliyetlerli oyuncuların kurduğu baskıyla topla buluşan Orban'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

VLAHOVIC NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

18. dakikada Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Lafont topu kontrol etti.

DİYARBAKIR'DA FARK İKİYE ÇIKTI

22. dakikada Dia Saba, farkı 2'ye çıkardı. Takım arkadaşı Ballet'in pasıyla topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ'I UMUTLANDIRAN GOL

Beşiktaş, 55. dakikada skoru 2-1 yaptı. Fabio Miretti’nin müthiş pasında Orkun Kökçü şutunu çekti, kaleciden dönen topu takip eden Vlahovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

AMEDSPOR'DAN BİR GOL DAHA

Beşiktaş'ın gol sevinci 4 dakika sürdü. Amedspor, 59. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Salih Özcan’ın pas hatasında kayarak topu kazanan Furkan, şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

EV SAHİBİ EKİBİ 10 KİŞİ KALDI

Amedspor, 84. dakikada 10 kişi kaldı. İkinci yarıda oyuna giren ve 78. dakikada sarı kart gören Amadou Cisse, 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

BEŞİKTAŞ SKORU 3-2 YAPTI

90+4. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda, rakip takımın oyuncusunun eline çarptığı itirazları üzerine hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına gelen Orkun Kökçü, Lafont'u avlayarak durumu 3-2'ye getirdi.

SÜPER LİG'İN YENİ LİDERİ AMEDSPOR

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Amedspor kazandı. Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselen Amedspor, liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 12 puanda kaldı. Milli ara sonrası Amedspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.