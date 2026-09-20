Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı Süleymancılar yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA, AKLAMA VE DOLANDIRICILIK SUÇLAMALARI

Soruşturmanın, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

KAYIT DIŞI PARA TRANSFERLERİNE İLİŞKİN İNCELEME

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü öne sürüldü.

Ayrıca örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Başsavcılık açıklamasında, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisinde nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildiği bildirildi.

YARDIM SEVKİYATLARI VE LOJİSTİK ŞİRKETLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye kişiler vasıtasıyla ulaştırıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı açıklandı.

Usule aykırı gerçekleştirildiği değerlendirilen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde bulguların bulunduğu belirtildi.

SEÇİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK İNCELEME

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerin incelendiği aktarıldı.

Bu incelemeler sonucunda, şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bazı bulguların da soruşturma dosyasına yansıdığı bildirildi.

Soruşturmanın bu kapsamda çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

29 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI, 23 ŞİRKETE KAYYUM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği açıklandı.

Soruşturma kapsamında incelemelerin ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.