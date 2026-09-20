Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var - Son Dakika
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Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

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Ukrayna tarafından düzenlendiği belirtilen İHA saldırılarında Moskova ve çevresi hedef alındı. Rusya yüzlerce İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, Kapotnya'daki petrol rafinerisi sahasında yangın çıktı. Saldırılarda bazı yerleşim yerleri zarar görürken, en az iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresinde gece saatlerinde Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği belirtilen İHA saldırıları nedeniyle alarm verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırılar sırasında Rus hava savunma sistemlerinin "tüm savunma hatlarında" 1600'den fazla İHA'yı engellediğini açıkladı. Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan yaklaşık 450 İHA'nın da etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Ancak saldırıların ardından Moskova'nın güneydoğusundaki Kapotnya bölgesinde bulunan petrol rafinerisi sahasında hasar meydana geldiği ve bölgede büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

KAPOTNYA PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

İHA saldırılarının ardından rafineri sahasında bulunan bir tesiste yangın çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar çevrede yaşayanlar tarafından görüntülendi.

Rus yetkililer, yangına müdahale edildiğini ve olay yerinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

KONUTLARA İSABET ETTİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılarda bazı İHA'ların yerleşim bölgelerine de düştüğü aktarıldı.

Sofyino kentinde bir İHA'nın üç katlı bir apartmana isabet ettiği, olayda bir kadının hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında iki çocuğun da bulunduğu açıklandı.

Orekhovo-Zuyevo bölgesinde ise bir özel evin yıkılması ve ardından çıkan yangında yaşlı bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ramenskoye bölgesinde 21 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 400 kişinin binadan tahliye edildiği bildirildi.

Rusya Acil Durum ekipleri, saldırıların ardından hasar tespit ve güvenlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

MOSKOVA'DA İHA GERİLİMİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Moskova ve çevresi zaman zaman İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Ukrayna, Rusya'nın askeri ve enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini açıklarken, Rusya ise bu saldırıları "terör saldırıları" olarak nitelendiriyor.

Son saldırı, Moskova çevresindeki enerji tesislerinin yeniden hedef alınması nedeniyle dikkat çekti.

İhlas Haber AjansıMoskovaUkraynaDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fightofgod29 fightofgod29:
    Sonra Rusya bombalayınca zelensiki basına ağlıyor yardım edin diye. Ayıptır be kardeşim bu kadar yanar döner olmanın lüzumu yok korkuyorsan savaşma savaşıyorsan da korkma 0 0 Yanıtla
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