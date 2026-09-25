Deniz Baysal ve Barış Yurtçu tek celsede boşandı! Para iddiası dikkat çekti

Oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliği sona erdi. Bir süredir çekişmeli ilerleyen boşanma davasında taraflar uzlaşmaya vardı ve çift, İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı. Boşanma öncesinde Yurtçu'nun yüksek miktarda para talep ettiği ve bu ödemenin peşin yapıldığı yönündeki iddia ise dikkat çekti.

ÇEKİŞMELİ DAVA ANLAŞMALI BİTTİ

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme'de düzenlenen törenle evlenmişti. Yaklaşık 7 yıl süren evliliğin ardından Baysal, temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açmıştı.

Baysal'ın dava sürecinde fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gerekçelerini öne sürdüğü, başlangıçta anlaşmalı olarak ilerlemesi planlanan boşanmanın ise uzlaşma sağlanamaması üzerine çekişmeli hale geldiği öne sürülmüştü. Mahkeme dosyasına da gizlilik kararı getirilmişti.

Süreçte Barış Yurtçu'nun boşanmayı kabul etmediği ve Baysal'dan yüksek miktarda para ile bazı şartlar talep ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Yurtçu cephesi ise daha önce avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendisine yönelik ihanet iddialarını reddetmiş ve hukuki yollara başvuracağını duyurmuştu.

10 DAKİKADA EVLİLİK SONA ERDİ

Bugün görülen duruşmaya Deniz Baysal ve Barış Yurtçu avukatlarıyla birlikte katıldı. İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmanın yaklaşık 10 dakika sürdüğü ve çiftin karşılıklı uzlaşarak anlaşmalı şekilde boşandığı belirtildi.

Böylece bir dönem magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında gösterilen Baysal ve Yurtçu'nun evliliği resmen sona ermiş oldu.

“PARAYI PEŞİN ALDI” İDDİASI

Boşanmanın ardından ortaya atılan iddia ise sürecin para boyutunu gündeme taşıdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kulislerde, Barış Yurtçu'nun boşanma karşılığında yüksek miktarda para istediği ve bu paranın bir bölümünün Baysal tarafından ödendiği konuşuluyor. Ayrıca Yurtçu'nun duruşmadan önce ödemeyi peşin aldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Söz konusu para iddiasının ayrıntıları kamuoyuna açık değil. Dava dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle tarafların mali anlaşmasının kapsamı da paylaşılmadı.

DENİZ BAYSAL DURUŞMADA SESSİZ KALDI

Boşanma duruşması sırasında Deniz Baysal'ın eski eşiyle göz göze gelmemeye dikkat ettiği de haberde yer alan bilgiler arasında. Çift, duruşmanın ardından ayrı şekilde adliyeden ayrıldı.

Baysal daha önce boşanma süreci devam ederken yaptığı açıklamada ise kendisini iyi hissettiğini ve huzurlu olduğunu söylemişti.

Öte yandan Baysal sosyal medya hesabından Yurtçu ile olan tüm fotoğrafları ile Yurtçu soyadını da kaldırırken, Barış Yurtçu'nun hesabında tüm fotoğraflar duruyor.