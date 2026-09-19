Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi - Son Dakika
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Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

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Yeni yasama yılı öncesi Ankara\'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Meclis’ten partilerine katılım talepleri olduğunu açıklamasının ardından gözler 1 Ekim’de açılacak TBMM'ye çevrildi. Kulislerde İYİ Parti’den iki, YENİ Parti’den ise bir milletvekilinin yeni yasama yılında AK Parti’ye geçeceği konuşulurken, genel seçimlerden bu yana AK Parti'ye katılan milletvekili sayısı 19'a ulaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in milletvekilleri ve belediye başkanlarından partilerine katılım talebi olduğunu açıklamasının ardından gözler yeni yasama yılına çevrildi. Siyasi kulislerde, İYİ Parti’den iki, YENİ Parti’den ise bir milletvekilinin AK Parti’ye katılabileceği iddiası gündeme geldi.

TBMM'nin açılmasına kısa süre kala Ankara kulislerinde milletvekili transferleri yeniden başlık maddesi oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, milletvekilleri ve belediye başkanlarından partiye katılım talepleri bulunduğunu açıklamasının ardından gözler 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına çevrildi.

Çelik, 10 Eylül’de dört belediye başkanının AK Parti’ye katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, Meclis’ten gelen katılım taleplerine de dikkat çekmişti.

KULİSLERDE 3 MİLLETVEKİLİ İDDİASI

Cumhuriyet’in edindiği kulis bilgilerine göre, İYİ Parti’den iki, YENİ Parti’den ise bir milletvekilinin yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte AK Parti’ye katılabileceği konuşuluyor. İddianın gerçekleşmesi halinde AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı artarken, İYİ Parti ve YENİ Parti’nin milletvekili dağılımında da değişiklik yaşanacak. Yeni yasama yılının ilk günlerinde AK Parti ile söz konusu partilerden yapılacak açıklamalar, olası transfer iddialarının akıbeti açısından yakından takip edilecek.

SEÇİMDEN BU YANA 19 VEKİL AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti’ye yönelik olası yeni katılımlar, 2023 genel seçimlerinin ardından yaşanan milletvekili geçişlerinin devamı niteliğinde değerlendiriliyor. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden bu yana farklı partilerden seçilen 19 milletvekili AK Parti saflarına katıldı.

Partilerinden ayrılarak AK Parti'ye geçen milletvekillerinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • İYİ Parti (10 Vekil): İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, Ersin Beyaz, Ömer Karakaş ve Mehmet Mustafa Gürban.
  • Gelecek Partisi (5 Vekil): Mustafa Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Hasan Ekici, İsa Mesih Şahin ve Mustafa Bilici.
  • CHP (2 Vekil): Hasan Ufuk Çakır ve Nimet Özdemir (Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den seçildikten sonra CHP’ye geçmişti).
  • Yeniden Refah Partisi (1 Vekil): Suat Pamukçu.
  • DEVA Partisi (1 Vekil): İrfan Karatutlu.
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Szka788304 Szka788304:
    eser de buralarda biz abilerinden bir şeyler öğrenip pişecek duyduğu yalanların gerçeklerini öğrendikçe sorgulamaya başlayacak belki doğru yolu bulur mu bulur 0 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Allah insanı menfatçi ve satlık kişilerden korusun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi - Son Dakika
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