Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Bursa Gastronomi Festivali’nde kurulan dev sofrada onlarca kişinin aynı tabaktan elleriyle yemek yemesi tartışma yarattı. Etkinlikten yansıyan görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulurken, kullanıcılar hijyen ve gelenek eleştirileriyle ikiye bölündü.

Kent mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen festival kapsamındaki bir etkinlik, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Kurulan dev tabağın etrafında toplanan kalabalığın hep birlikte ve elle yemek yediği anlara ait video kaydı, internette hızlıca yayıldı.

TEPKİ GÖSTEREN DE OLDU, BEĞENEN DE

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında sert bir tartışma başladı. Bir kesim durumu hijyen ve sunum kuralları açısından eleştirirken, diğer bir kesim ise görüntüleri neşeli bir festival coşkusu olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şu şekilde paylaşıldı: