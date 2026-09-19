Trabzonspor\'dan Galatasaray\'a flaş gönderme

Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş göndermeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonunda kulübün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Galatasaray’ı 4-0’lık net bir skorla mağlup eden Trabzonspor, galibiyet coşkusunu sosyal medyaya taşıdı.
GALATASARAY'A SES GETİREN GÖNDERME
Bordo-mavililer, sosyal medya hesaplarından “Nasıl yakalayacaksın, yakalayamazsın ki? ” notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Görselde Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah'ın top sürerken, arkasında Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın motosiklet üzerinde onu yakalamaya çalıştığı bir sahne yer aldı.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Karadeniz devinin bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım alırken, Galatasaray taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.
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