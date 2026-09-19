İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı - Son Dakika
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İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı

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İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı
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İstanbul merkezli uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında, şebekenin lideri olduğu belirlenen ve kamuoyunda "Jak Tovim" adıyla bilinen İsrail vatandaşı Robert Hason, MİT'in nokta operasyonuyla Başakşehir'de yakalandı. Mağdurları 3 milyar doların üzerinde dolandıran ve çalışanlarına yalan makinesi testi uygulayan şebekeye yönelik operasyonda 1,5 milyar liralık mal varlığına el konulurken, firarileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturması genişliyor.

Soruşturma kapsamında daha önce 248 şüpheli hakkında çalışma yürütüldüğü, 201 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı açıklanmıştı. Gözaltına alınanlardan 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, bunların 9’unun İsrail vatandaşı olduğu bildirilmişti.

İKİ İSRAİL VATANDAŞI DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında uzun süredir firari olarak aranan ve İstanbul merkezli dolandırıcılık ağının lideri olduğu tespit edilen İsrail vatandaşı Jak Tovim'in Başakşehir'de saklandığı adres, yapılan nokta tespitiyle belirlendi. İsrail ve Türk vatandaşlıklarına sahip olduğu tespit edilen şüpheli, gerçekleştirilen operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen kimlik incelemelerinde, "Jak Tovim" adını kullanan kişinin gerçek kimliğinin Robert Hason olduğu belirlendi. İsrail vatandaşı olduğu tespit edilen Hason'un, uzun süredir İsrail pasaportunu kullanmadığı ve farklı kimlik bilgileriyle hareket ettiği ortaya çıktı.


İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri

201 KİŞİLİK İLK GÖZALTI LİSTESİNDE 9 İSRAİL VATANDAŞI VARDI

Soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan 201 şüpheliden 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlenmişti. Açıklanan listede 9 İsrail vatandaşının bulunduğu, diğer yabancı şüphelilerin ise Pakistan, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşlarından oluştuğu bildirilmişti.

248 ŞÜPHELİ HAKKINDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma kapsamında toplam 248 şüpheli hakkında çalışma yürütüldü. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile şüphelilere ait 286 ikamet adresine İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FOREX VE KRİPTO REKLAMLARIYLA MAĞDURLARA ULAŞTILAR

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde forex ve kripto yatırımı üzerinden yüksek kazanç vaat eden reklamlar yayımladı. Reklamlar üzerinden kişisel bilgilerini sisteme kaydeden mağdurların verilerinin çağrı merkezi çalışanlarına yönlendirildiği, yabancı dil bilen çalışanların kendilerine verilen kod adlarla mağdurlarla irtibata geçtiği belirtildi. Mağdurların daha sonra yurt dışındaki banka hesapları veya kripto para cüzdanlarına para göndermeye yönlendirildiği tespit edildi.

ÇALIŞANLARA “MASKE HAYAT HİKAYESİ” HAZIRLATILDI

Başsavcılık açıklamasında, çağrı merkezlerinde çalışan kişilere eğitim verildiği, kod ad kullandırıldığı ve mağdurların güvenini kazanabilmeleri amacıyla gerçek dışı öz geçmişler hazırlatıldığı bildirildi. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesi testine tabi tutulduğu, ofislere cep telefonu sokulmasının ve İbranice konuşulmasının yasaklandığı da soruşturma kapsamında ortaya çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.

İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri

13 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde şüphelilerin iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları açıklandı. Mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu değerlendirildi.

1,5 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 80 araç ve 12 mülkün yanı sıra banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı.

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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SON DAKİKA: İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı - Son Dakika
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