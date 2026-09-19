Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu - Son Dakika
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Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

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Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
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Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki performansıyla dünya çapında tanınan Yusuf Dikeç'in yeni kariyer adımı belli oldu. Milli atıcı, 25 yılı aşkın tecrübesini savunma sanayii ve silah teknolojilerine aktarmak için yerli üretici Derya Arms ile AR-GE danışmanı olarak çalışmaya başladı. Dikeç, yeni nesil yarışma ve savunma silahlarının geliştirilmesinde rol alacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda sergilediği rahat tavır ve ekipmansız atış stiliyle büyük ilgi gören Yusuf Dikeç, spor kariyerinin ardından deneyimlerini farklı bir alana aktarmaya hazırlanıyor.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE ROL ALACAK

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in, Derya Arms ile yaptığı iş birliği kapsamında yeni nesil yarışma ve savunma silahlarının geliştirme süreçlerinde görev alacağı belirtildi. Dikeç, sahip olduğu saha tecrübesiyle AR-GE çalışmalarına katkı sunacak.

YERLİ ANTİ-DRONE TÜFEĞİ PROJESİ

İş birliği kapsamında öne çıkan projelerden biri de yerli anti-drone tüfeği oldu. Hem manuel hem de araç üstü kullanılabilen sistemin, insansız hava araçlarına karşı güvenlik ihtiyaçlarına yönelik geliştirildiği belirtildi.

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

HEDEF TÜRK ÜRETİMİNİ DÜNYAYA TAŞIMAK

Yusuf Dikeç, yerli imkanlarla geliştirilen ekipmanların uluslararası müsabakalarda kullanılmasının ve Türk sporcuların bu ekipmanlarla başarı elde etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Milli sporcunun yeni göreviyle birlikte, sportif atıcılık alanındaki deneyimini mühendislik çalışmalarıyla bir araya getirmesi hedefleniyor.

Yusuf DikeçDünyaParisSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Dünyanın konuştuğumu ben ilk kez duydum:)) 2 4 Yanıtla
  • Ömer Aksoy Ömer Aksoy:
    Başarılar milli aslanımıza 2 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    :))))) 0 1 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    KAMPLARDA GEÇTİĞİ SÜREÇTE NÖBETLERİNİ KİM TUTTU ARKADAŞIN ACABA BİR SORUN KENDİSİNE HER ŞEY DIŞARDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL MALESEF 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu - Son Dakika
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