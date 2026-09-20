7 ülke Türkiye\'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı

Türkiye'de aile kurumunun korunmasına yönelik başlatılan "Ailem Güvende" operasyonlarının ardından Avrupa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda'nın imzasını taşıyan ortak bildiride, Türkiye'deki LGBTİ+ bireylerin durumu ve insan hakları kapsamında değerlendirmeler yapıldı.

BİLDİRİDE "İFADE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU

7 ülkenin ortak açıklamasında, Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBTİ+ bireylere, insan hakları savunucularına ve LGBTİ+ örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin endişe ifade edildi.

Bildiride, Türkiye'nin uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye'deki tüm LGBTI+ bireylerle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İTALYA BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Nefes'te yer alan habere göre söz konusu ortak bildiride İtalya'nın yer almaması dikkat çekti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümetinin, daha önce LGBTİ+ hakları ve "cinsiyet ideolojisi" tartışmalarında daha mesafeli bir tutum sergilediği biliniyor.

İtalyan hükümetinin, Türkiye'yi eleştiren ortak bildiriye imza atmama kararı aldığı ve Meloni'nin bu yönde talimat verdiği öne sürüldü.

"AİLEM GÜVENDE" OPERASYONU NEDİR?

Türkiye'de "Ailem Güvende" adıyla yürütülen operasyonlar, aile yapısının korunmasına yönelik adli ve idari süreçler kapsamında başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan operasyon kapsamında, Türkiye genelinde 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı kentlerde LGBTİ+ dernekleri, aktivistler ve bazı işletmelere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında bazı dernek yöneticilerinin de gözaltına alındığı, bazı kuruluşlara yönelik erişim engeli kararları alındığı belirtildi.

MELONİ HÜKÜMETİNİN ÖNCEKİ KARARLARI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti daha önce de LGBTİ+ hakları konusunda aldığı kararlarla gündeme gelmişti.

İtalyan hükümeti, geçmişte LGBTİ+ kişilerin ebeveynlik kayıtlarıyla ilgili bazı yerel uygulamalara karşı çıkmıştı.

Milano Belediyesi'nin LGBTİ+ ebeveynlerin resmi kayıtlara geçirilmesine yönelik uygulaması, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın talimatı sonrası durdurulmuştu.

Milano Belediye Başkanı Beppe Sala da karar sonrası söz konusu uygulamaya devam edemediklerini açıklamıştı.