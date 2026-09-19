Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı - Son Dakika
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Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

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Okan Buruk\'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, Papara Park'taki mücadelede bordo-mavili ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Skorun ardından bazı Galatasaray taraftarları teknik direktör Okan Buruk'a tepki göstererek istifa çağrısında bulundu. Çok sayıda taraftar, yaptıkları paylaşımlarla deneyimli teknik adama yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Bordo-mavili ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 3-0'lık üstünlük sağladı.

<a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a>'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

SKOR SONRASI OKAN BURUK'A TEPKİ

Trabzonspor'un farkı açmasının ardından Galatasaray taraftarlarından Okan Buruk'a yönelik eleştiriler yükseldi. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda deneyimli teknik adamı istifaya davet etti.

Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaray'ın ilk yarıda hücumda istediği etkinliği gösterememesi ve Trabzonspor'un baskılı oyunu, taraftarların tepkisine neden oldu. 

Trendyol Süper LigPapara ParkGalatasarayTrabzonsporOkan BurukSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Osimhen icardi farkı ve fenerbahçenin becereksizliği yüzünden 4 yıldır şampiyon oluyoruz. okanın hiçbir etkisi yok 5 1 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Okan istifa..... 5 0 Yanıtla
  • Nesih Yıldırım Nesih Yıldırım:
    Okan istifa et yeter artık 2 0 Yanıtla
  • m.eksi4128 m.eksi4128:
    hücum oynayan kaliteli yabancı bir teknik direktör ile devam etmek gerekir... 2 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Aklı afrada kaldı 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı - Son Dakika
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