10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak - Son Dakika
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10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

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10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
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Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu binasıyla ilgili yeni karar alındı. Valilik kararıyla okul binasının Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmasına karar verilirken, aynı bölgeye yeni bir okul yapılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da meydana gelen ve 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu ile ilgili yeni karar alındı.

Saldırının gerçekleştiği okul binası, Kahramanmaraş Valiliği'nin kararıyla bundan sonra Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek.

SALDIRININ ARDINDAN OKUL KAPATILMIŞTI

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56) ile öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazıcı (12) ve Zeynep Kılıç (11) yaşamını yitirmişti. Saldırıda 15 öğrenci de yaralanmıştı.

10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

Olayın ardından öğrencilerin psikolojik durumu ve velilerin talepleri dikkate alınarak Kahramanmaraş Valiliği tarafından okulun geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. Öğrenciler ise eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda devam etmişti.

OKUL BİNASININ YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nda da eğitim faaliyetlerine açılmayan okul binasıyla ilgili belirsizlik sona erdi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan kararla, 15 derslikli Ayser Çalık Ortaokulu binasının Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağı bildirildi.

10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

Karar öncesinde okulu yaptıran Çalık ailesiyle görüşüldüğü ve binanın farklı bir kamu hizmetinde kullanılmasına yönelik ailenin rızasının alındığı belirtildi.

AYNI BÖLGEYE YENİ OKUL YAPILACAK

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şu anda bir anaokulunda hizmet verdiği, yeni bina için taşınma hazırlıklarının başladığı öğrenildi.

10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

Ayser Çalık Ortaokulu'nun yerine ise aynı bölgede yeni bir okul yapılması planlanıyor. Yeni yapılacak okulun isminin Ayser Çalık olup olmayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA
Milli Eğitim MüdürlüğüOnikişubatGüncelSon Dakika

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