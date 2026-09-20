Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler - Son Dakika
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Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler

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Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler
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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Amedspor, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Diyarbakır Stadyumu'nu hınca hınç dolduran binlerce Diyarbakır taraftarı Türk bayrağı ve Amedspor atkılarıyla takımlarına yoğun destek verdi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amedspor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Beşiktaş’ı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Diyarbakır Stadyumu’nda tribünleri tamamen dolduran binlerce futbolsever, ellerinde Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla maç boyunca takımlarına muazzam bir destek verdi. Taraftarının coşkulu atmosferini arkasına alan ev sahibi ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak unutulmaz bir galibiyet elde etti.

AMEDSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte lider olan Amedspor'da tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı. Diyarbakır ekibi, bu kritik galibiyetle ligde olan iddiasını güçlü bir şekilde hissettirdi.

DiyarbakırBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Hakem bütün takdir hakkını Beşiktaş'a yana verdi hakeme rağmen hakeme rağmen amedspor Beşiktaş'ı silindir gibi üzerine geçti Tebrikler Ahmet Ahmet Ahmet 32 15 Yanıtla
  • Ümit Ezer Ümit Ezer:
    TebriklerAmedspor _ hepimiz Türkiye’yiz 32 4 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Türkiye'de amed diye bir yer yok ve asla olmayacak. Türkiye Türklerindir. 11 26
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    helal olsun Amedspor büyük takımların yapamadığı sen yapıyorsun 24 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Turk bayragini namus bilen herkez basimizin tacidir. 31 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen önce Türkçe öğren 2 5
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    TEBRİKLER ANEDSPOR..HAJEMİN ÇABASI B3ŞİKTAŞA YETMEDİ 7 6 Yanıtla
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