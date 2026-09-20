Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 3-2 mağlup eden Amedspor, lig tarihine geçecek büyük bir başarıya imza attı.

AMEDSPOR BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Diyarbakır temsilcisi, Beşiktaş zaferiyle puanını 13’e yükselterek milli araya lider olarak girmeyi başardı.

YENİ YÜKSELEN TAKIMLAR ARASINDA BİR İLK

Amedspor'un bu performansı, Süper Lig tarihinde daha önce örneği yaşanmamış bir rekora sahne oldu. Geçmişte lige yeni çıkan bazı takımlar ilk haftalarda liderlik koltuğuna oturmuş olsa da, 6. haftayı zirvede tamamlamayı başaran ilk ekip Amedspor oldu.

Geçmiş yıllarda lige yeni yükselip lige hızlı başlayan takımların 6. haftadaki durumları şöyleydi:

Eskişehirspor (1984-85): 3, 4 ve 5. haftalarda liderlik koltuğunda yer alsa da 6. haftada zirveyi Beşiktaş’a kaptırdı.

Kocaelispor (1992-93): Sezonun ilk haftalarında liderlik yaşasa da 5 ve 6. haftalarda zirve Bursaspor’a geçti.

Göztepe (2001-02): 4 ve 5. haftaları lider geçtikten sonra 6. haftada koltuğu Galatasaray devraldı.

Fatih Karagümrük (2020-21): 3. haftada liderliğe yükseldi ancak 6. haftayı Alanyaspor lider bitirdi.



