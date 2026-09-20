Amedspor, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

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Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
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Amedspor, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda 6. haftayı lider tamamlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 3-2 mağlup eden Amedspor, lig tarihine geçecek büyük bir başarıya imza attı.

AMEDSPOR BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Diyarbakır temsilcisi, Beşiktaş zaferiyle puanını 13’e yükselterek milli araya lider olarak girmeyi başardı.

Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

YENİ YÜKSELEN TAKIMLAR ARASINDA BİR İLK

Amedspor'un bu performansı, Süper Lig tarihinde daha önce örneği yaşanmamış bir rekora sahne oldu. Geçmişte lige yeni çıkan bazı takımlar ilk haftalarda liderlik koltuğuna oturmuş olsa da, 6. haftayı zirvede tamamlamayı başaran ilk ekip Amedspor oldu.

Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Geçmiş yıllarda lige yeni yükselip lige hızlı başlayan takımların 6. haftadaki durumları şöyleydi:

  • Eskişehirspor (1984-85): 3, 4 ve 5. haftalarda liderlik koltuğunda yer alsa da 6. haftada zirveyi Beşiktaş’a kaptırdı.
  • Kocaelispor (1992-93): Sezonun ilk haftalarında liderlik yaşasa da 5 ve 6. haftalarda zirve Bursaspor’a geçti.
  • Göztepe (2001-02): 4 ve 5. haftaları lider geçtikten sonra 6. haftada koltuğu Galatasaray devraldı.
  • Fatih Karagümrük (2020-21): 3. haftada liderliğe yükseldi ancak 6. haftayı Alanyaspor lider bitirdi.


BeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • tuanaay1409 tuanaay1409:
    bir fenerbahçeli olarak bence hakem tüm yetkisini Beşiktaş A yana kullandı . tüm amed e kart verdi . amed güzel oynadı hakkı ile aldı 12 3 Yanıtla
  • Mehmet Balaban Mehmet Balaban:
    Hakem resmen Beşiktaşı destekledi yani Amedspor hem Beşiktaşa karşı hende Hakeme karşı oynadı tebrikler Amedspor... 5 3 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Ahmet spor tebrik ediyorum bir Galatasaray olarak amedspor sahada sildi Beşiktaş resmi sahadan çok iyi oynadı Amedspor 3 4 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Ligin başinda amed şampiyon ilan edildi . bundan sonrakiler tiyatro 2 4 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    hewallerin keyfi yerinde:) 3 1 Yanıtla
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