Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü - Son Dakika
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Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü

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Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla iki cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Gaziosmanpaşa'da 2018'de işlenen Abdülhamid Terkin cinayetinde yeni bir şüpheli tutuklanırken, Osmaniye'de kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyasında yeni delillerle cansız bedenine ulaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda işlenen iki cinayet dosyasının yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız kalmaması ve hiçbir cinayetin faili meçhul olarak kalmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ CİNAYETTE BEŞİNCİ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ele alındı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda olayın beşinci şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

AYŞEGÜL YAŞAR DOSYASINDA YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKTI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası da yeni deliller ışığında yeniden incelendi.

Dosyada HTS ve kamera kayıtları, tanık ifadeleri, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni bulgular üzerinden kapsamlı çalışma yapıldı.

İncelemeler kapsamında şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların, Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ YER GÖSTERDİ, CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bunun üzerine soruşturma derinleştirilirken, şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli ile birlikte anne ve babasının da gözaltına alındığı bildirildi.

"HİÇBİR CİNAYET KARANLIKTA KALMAYACAK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında dosyaların aydınlatılmasında görev alan kurumlara teşekkür etti.

Gürlek, Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlükleri, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve sürece katkı sağlayan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Bakan Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
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