Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü

Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışına gönderildi. Deneyimli hoca, Süper Lig'de 2 bin 96 gün (5 yıl 8 ay 3 hafta 6 gün) sonra kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor’a konuk olan Galatasaray, rakibine 4-0'lık skorla kaybetti.
OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da deneyimli teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin 72. dakikasında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
2096 GÜN SONRA OYUNDAN ATILDI
Saha kenarındaki yoğun itirazları sonrası oyundan ihraç edilen tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde uzun zaman sonra bir ilki yaşadı. Okan Buruk, Süper Lig kulübesinde tam 2 bin 96 gün (5 yıl 8 ay 3 hafta 6 gün) sonra kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.
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