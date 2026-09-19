Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü

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Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışına gönderildi. Deneyimli hoca, Süper Lig'de 2 bin 96 gün (5 yıl 8 ay 3 hafta 6 gün) sonra kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor’a konuk olan Galatasaray, rakibine 4-0'lık skorla kaybetti.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da deneyimli teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin 72. dakikasında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

2096 GÜN SONRA OYUNDAN ATILDI

Saha kenarındaki yoğun itirazları sonrası oyundan ihraç edilen tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde uzun zaman sonra bir ilki yaşadı. Okan Buruk, Süper Lig kulübesinde tam 2 bin 96 gün (5 yıl 8 ay 3 hafta 6 gün) sonra kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

GalatasarayTrabzonsporOkan BurukFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serdar Dur Serdar Dur:
    MHK amatör küme hakemine maç verirse olacağı budur. 1 16 Yanıtla
    Ahmet Sarıbaş Ahmet Sarıbaş:
    Tabi işinize gelmedi dürüst hakem sizin işinize gelmez alıştınız bedavaya 9 1
  • tuanaay1409 tuanaay1409:
    her hafta yemesi lazım . dikkat ettim de çifte telli oynamadı bu maçta 7 1 Yanıtla
  • Süleyman Karabulut Süleyman Karabulut:
    nasıl ya geçen gün görmedimi bu kırmızı kart benim gördüğüm her hafta kırmızı kart görüyor. Sürekli ağzında küfür. MHK 3 sezon geriden geliyor demekki. 4 1 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Beter olun Dursun Özbek, Kavukçu, Abdülkerim, Uğurcan Defolun 2 1 Yanıtla
  • 7ysnn7vmb7 7ysnn7vmb7:
    nihayet biri gördü 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü - Son Dakika
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