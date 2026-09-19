İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail\'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu\'yu tutuklatmak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yarın yapılacak Berlin eyalet seçimleri öncesinde açıklanan son anketlerde yüzde 22 oy oranıyla ilk sırada yer alan Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için hukuki mücadele yürüteceğini söyledi. İsrail basınının "Yeni Mamdani" olarak nitelediği Türk aday, oy oranıyla rakiplerini geride bırakarak yarışın en güçlü ismi konumuna yükseldi.

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki çıkışının ardından başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yarın kurulacak sandıklar öncesinde kamuoyu araştırmalarında ilk sırada yer alan Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp dikkatleri üzerine çekiyor. Kamu televizyonu ZDF'nin 14-17 Eylül tarihleri arasında yaptığı son ankete göre Sol Parti yüzde 22 ile birinci, CDU yüzde 20 ile ikinci sırada bulunuyor. AfD'nin oy oranı yüzde 18, Yeşiller'in yüzde 15, SPD'nin ise yüzde 12 seviyesinde tahmin ediliyor.

TÜRK TOPLUMUNDAN "BİZİM KIZ" DESTEĞİ

Sol Parti'nin anketlerdeki yükselişinde Eralp'in yürüttüğü saha çalışmasının önemli payı bulunuyor. Kampanyasını konut krizi ve yüksek kira maliyetleri üzerine kuran Eralp, kapı kapı dolaşarak seçmenle buluştu. Berlin'deki Türk toplumunun önemli bir kesiminin Sol Parti çizgisine uzak olmasına karşın Eralp'i "bizden biri" görerek "Bizim kız" söylemiyle desteklediği belirtiliyor. Bu desteğin sandığa yansıması halinde "Elif faktörünün" sonuçta belirleyici olacağı ifade ediliyor.

KAMULAŞTIRMA VE KOALİSYON PAZARLIKLARI

Sol Parti'nin sandıktan birinci çıkması durumunda zorlu koalisyon süreçleri bekleniyor. SPD'nin bir kesiminin Sol Parti ile ortaklığa sıcak bakmaması nedeniyle Sol Parti'nin seçimi belirgin farkla kazanması kritik önem taşıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; olası pazarlıklarda en çekişmeli başlığın ise Sol Parti'nin vaatleri arasında yer alan özel şirketlere ait binlerce konutun kamulaştırılması maddesi olacağı öngörülüyor.

İSRAİL BASININDA MAMDANİ BENZETMESİ

İsrail basını, Eralp'in yükselişini New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye benzetiyor. Haberde, Mamdani'nin yönetimindeki New York'ta olduğu gibi Berlin'de de sol oluşumlar ile kentteki Yahudi toplumu arasındaki ilişkilerin gergin olduğu iddia ediliyor. Eralp, seçilmesi durumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için hukuki mücadele yürüteceğini ifade etmişti.

ELİF ERALP KİMDİR? 

 Sol Parti'nin 45 yaşındaki adayı Elif Eralp, 1980 darbesinin ardından Almanya'ya göç eden Kayserili bir baba ile Adanalı bir annenin çocuğu olarak Münih'te doğdu ve Hamburg'da büyüdü. Çocukluk yıllarında tanık olduğu haksızlıklar ve ayrımcılık nedeniyle 12 yaşında hukuk eğitimi almaya karar verdiğini belirten Eralp, Birleşmiş Milletler stajının ardından göçmen ve mülteci hakları alanında çalıştı. 

 11 yıl boyunca Federal Meclis'te Sol Parti'nin hukuk danışmanlığını üstlenen Eralp, 2021 yılından bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak görev yapıyor. Türkiye ile bağlarını koruduğunu ve her yıl ziyaret ettiğini aktaran Eralp, İstanbul'da öğrencilik yıllarında staj yaptığını ve Türk mutfağını yakından takip ettiğini ifade ediyor.  

Binyamin NetanyahuSol PartiAlmanyaBerlinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    ciddiyet biraz ya netanyahu turkıyeye gelse tutuklayamazlar kaldı kı almanya da... bunu haber dıyemi yayınliyorsunuz israile en cok destek veren ulkelerden bırı almanya sundugunuz seye bakın 7 12 Yanıtla
    Metin Celik Metin Celik:
    Bu söyledikleri bile yeter, gayet güzel bir mevkiye gelmiş, tebrik ederim. 6 1
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Çok güldüm sabah sabah 0 4 Yanıtla
  • Yiğidin Harmanolduğu yer Yiğidin Harmanolduğu yer:
    Hazımsızlar iş başında tebrik edeceklerine eleştiri yapıyorlar. bir kadın bunu söylüyorsa bizi kimse yıkamaz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:19
Trabzon’da derbi öncesi korkutan görüntüler Şehri su bastı
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
08:59
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
08:46
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:28:34. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement