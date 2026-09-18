Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor - Son Dakika
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Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor

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Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere dair yaptığı açıklamada son dönemdeki söylemlerde değişim olduğunu öne sürdü. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şu an için planlanmış bir görüşme olmadığını ancak böyle bir temasın son dakika bile ayarlanabileceğini söyledi.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler hakkında dikkat çeken mesajlar verdi. Yunan Başbakan, iki ülke arasındaki mevcut durumu değerlendirirken iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini ifade etti.

"DENİZLER BİRAZ ÇALKANTILI GÖRÜNÜYOR"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı değerlendirmelerde son dönemdeki gelişmelere değindi. Miçotakis, Türkiye'nin son aylardaki söylemlerinde "nispeten bir kötüleşme" olduğunu savunarak, "Şu anda denizler biraz çalkantılı görünüyor" ifadelerini kullandı. Yunan Başbakan, açıklamalarında iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine de vurgu yaptı.

Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME PLANI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planı olup olmadığı sorulan Miçotakis, şu aşamada böyle bir program bulunmadığını belirtti. Miçotakis, buna rağmen olası bir görüşmenin Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika gelişmesiyle gerçekleşebileceğini söyledi. Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerde diyaloğun devam etmesi gerektiği yönünde de mesaj verdi.

"HİÇBİR ŞEYİ GÖZ ARDI ETMİYORUM"

Miçotakis, Türkiye ile temas ihtimaline ilişkin açıklamasında kapıyı tamamen kapatmadı. Yunan Başbakan, "Bu tür görüşmeler, imkan olması halinde son dakikada bile ayarlanabilir. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip ErdoğanKiryakos MiçotakisSon DakikaYunanistanTürkiyeDünyaSon Dakika

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