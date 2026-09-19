Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari

Cuma namazı için camiye giden bir vatandaşın kaydettiği görüntüler dikkat çekti. İddiaya göre camide bulunan bir kişinin, telefonundan kumar içerikli bir oyun oynadığı görüldü.

"DAYI CAMİDE YAPMA BARİ"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, görüntüyü paylaşırken "Dayı camide yapma bari" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.