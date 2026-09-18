Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi - Son Dakika
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Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi

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Japonya'nın 2011-2012 yılları arasındaki Başbakanı Yoshihiko Noda, Chiba kentindeki Minami-Funabashi İstasyonu önünde tek başına broşür dağıtırken kameralara yansıdı. Sabahın erken saatlerinde istasyonu kullanan vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran Noda’yı bazı yolcular tanıyıp saygıyla selamlayarak broşürünü alırken, çoğunluğun eski başbakanı fark etmeden yanından geçip gitmesi dikkat çekti.

2 Eylül 2011 - 26 Aralık 2012 tarihleri arasında Japonya Başbakanı olarak görev yapan Yoshihiko Noda, Chiba kentindeki Minami-Funabashi İstasyonu önünde vatandaşlara broşür dağıtırken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve kameralara yansıyan anlarda; geçen vatandaşlardan kiminin Noda’yı tanıyıp önünde eğilerek broşür aldığı, kimilerinin ise fark etmeden yanından geçip gittiği görüldü.

Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi

06.30 - 08.30 SAATLERİ ARASINDA SAHADAYDI

Noda’nın resmi internet sitesindeki çalışma programına göre, Chiba 4. seçim bölgesine destek vermek amacıyla 18 Eylül günü saat 06.30-08.30 arasında Minami-Funabashi İstasyonu’nda saha çalışması yapacağı önceden duyurulmuştu. Haber kaynakları, görüntülerin sabah 07.30 sıralarında kaydedildiğini doğruladı. Ayrıca eski milletvekili Hideyuki Mizunuma da sosyal medya hesabından Noda’nın bu çalışmaya katılacağını paylaşmıştı.

"ŞİMDİLİK SADECE BROŞÜR DAĞITIYORUZ"

Resmi sitede yer alan bilgilere göre Noda, eylül ayı boyunca farklı istasyonlarda sabah saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek. Konuşma yapmayıp sadece broşür dağıtan eski başbakan, daha önce yaptığı bir açıklamada insanlarla doğrudan temas kurmanın siyaset anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulamıştı. Noda, son dönemde mikrofon kullanmak yerine broşür dağıtarak halktan birebir geri bildirim almayı tercih ettiğini belirtmişti.

2011-2012 YILLARINDA BAŞBAKANLIK YAPTI

1957 yılında Chiba’nın Funabashi kentinde doğan Yoshihiko Noda, 1993’te ilk kez Japonya Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Maliye Bakanlığı görevinin ardından 2011 yılında Japonya’nın 95. başbakanı olan Noda, 2012 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

Kuran-ı KerimJaponyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Pups Corp Pups Corp:
    Nasıl ya koltuğa isimlik takmayı unutmuş heralde 1 2 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Tekear twkrar aday olmamış mı? Bizde olsa ben kesin tanırdım. 0 0 Yanıtla
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