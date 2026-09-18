Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı - Son Dakika
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Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı

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Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
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Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fahiş fiyat soruşturmasında 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik incelemede mahkemeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuklandı.

YAŞ SEBZE VE MEYVE PİYASASINDA SORUŞTURMA

Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi.

40 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 40 şüphelinin tamamı tutuklandı. Kararın ardından şüpheliler cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat oluşumları ve fahiş fiyat iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

TutuklamaCezaeviGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • VipR null VipR null:
    ohhhh bu zincir marketlerede bi el atsaniz halkin hayr duasini alirdiniz 24 0 Yanıtla
  • Mehmet Korum Mehmet Korum:
    Market ve manav fiyatları bir birine uymuyor 23 0 Yanıtla
  • Timur Yılmaz Timur Yılmaz:
    Allah razı olsun 22 0 Yanıtla
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Bu gün tutuklu yarın ne olacak bu işler ceza ile tutuklama ile olmaz ,hal yasasınin bir an evvel çıkmasi lazım. 14 2 Yanıtla
  • i2068450 i2068450:
    işte bu yıllardan beri yapılması gereken 8 0 Yanıtla
    İsmail sandıkçı İsmail sandıkçı:
    Boş işler sen bataklığı kurutmuyor sun sadece 3 beş sivri sinek öldüryon 0 1
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