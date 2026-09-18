Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı - Son Dakika
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Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı

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Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, HSK tarafından 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

HSK tarafından 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında bu kez “kamu görevlisine hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından hakkında adli ve idari soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yeni bir adli süreç başlatıldı.

TEKİRDAĞ BAŞSAVCILIĞI RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçuk hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

Soruşturmanın, Uçuk'un sosyal medyada paylaştığı ve bazı hâkim ve savcılara yönelik küfürlü ifadeler kullandığı öne sürülen görüntülerle bağlantılı olduğu bildirildi. Görüntülerin daha önce Uçuk'un eski eşiyle ilgili Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına girdiği aktarılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı

HSK 3 AY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

HSK İkinci Dairesi, 18 Eylül'de olağanüstü toplanarak Uçuk hakkındaki adli ve idari soruşturmayı ele aldı. Kurul, Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi. HSK, tedbir kararının soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve yargının güven ve itibarının korunması amacıyla alındığını açıkladı.

Uçuk, HSK'nın 7 Eylül 2026 tarihli kararıyla Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı görevinden Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine atanmıştı. Ancak yeni görevine ilişkin süreç başlamadan hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı uygulandı.

GÜLŞEN SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkşad Kunthan Uçuk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yaptığı dönemde şarkıcı Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayla kamuoyunun gündemine gelmişti. Uçuk, 2022 yılında Gülşen'i “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk eden savcı olarak dosyada yer aldı. Gülşen, 4 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Uçuk hakkında ayrıca eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlamasıyla Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. “Tehdit” ve “hakaret” suçlamaları yönünden ise takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

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    Yorumlar (4)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    tipenbak çay deml 2 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    kim bilir hangi büyüğün akrabasına hakaret etmiş acaba 1 1 Yanıtla
  • mesut aksahin mesut aksahin:
    gümüş zincir de dışarı çıkarmış Bu nasıl bir savcı hiç Savcı kılığı yok 0 0 Yanıtla
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