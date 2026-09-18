90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor - Son Dakika
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90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor

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90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor
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Japonya'da 90 yaşındaki Toshisuke Kanazawa, yaşın hedeflere engel olmadığını gösteren sıra dışı bir başarıya imza attı. 85 yaş ve üzeri kategorisinde Japonya Master Fitness Şampiyonası'nı kazanan Kanazawa, kariyerindeki 19. ulusal şampiyonluğa ulaştı. Yıllar önce bıraktığı spora eşinin desteğiyle geri dönen deneyimli sporcu, disiplinli yaşamıyla dikkat çekiyor.

90 yaşındaki Toshisuke Kanazawa, spor dünyasında kendine hayran bırakan bir başarıya ulaştı. Japon sporcu, ileri yaşına rağmen vücut geliştirme yarışmalarında zirvede kalmayı başardı.

90 YAŞINDA GELEN 19. ŞAMPİYONLUK

Japonya'nın en dikkat çeken spor hikayelerinden biri Toshisuke Kanazawa'nın başarısıyla yeniden gündeme geldi. 90 yaşındaki vücut geliştirici, 85 yaş ve üzeri kategorisinde Japonya Master Fitness Şampiyonası'nı kazanarak 19. ulusal şampiyonluğunu elde etti. Kanazawa, uzun yıllara dayanan spor kariyeriyle yalnızca fiziksel gücü değil, aynı zamanda azmi ve disiplinli yaşam tarzını da ortaya koydu.

90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor

SPORA GERİ DÖNÜŞÜNDE EŞİNİN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Kanazawa'nın vücut geliştirme serüveni genç yaşlarda başladı. Ancak 34 yaşına geldiğinde rekabetçi spor hayatına ara verdi. 50 yaşında yeniden spora dönmeye karar veren Japon sporcu, bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Eşinin yarışmalarını izlemekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Kanazawa, onun desteğiyle yeniden sahnelere çıktı. Eşinin vefatının ardından da sporu bırakmayan Kanazawa, onun anısını yaşatmak için yarışmalara devam etti. CNN'e konuşan deneyimli sporcu, yarışmalarda adı anons edildiğinde eşinin kendisini izleyip izlemediğini düşündüğünü söyledi. Kanazawa, bu düşüncenin kendisine motivasyon verdiğini ve son zaferiyle şampiyonluk sayısını 19'a çıkardığını ifade etti.

BESLENME DÜZENİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Kanazawa'nın başarısındaki önemli unsurlardan biri de yıllardır uyguladığı beslenme düzeni. Vücut geliştirmeye geri döndüğünden beri vejetaryen ve protein ağırlıklı bir beslenme programı uygulayan Kanazawa, sağlıklı yaşamına büyük önem veriyor. Deneyimli sporcu kahvaltısında genellikle esmer pirinç, miso çorbası ve protein açısından zengin fermente soya fasulyesi olan natto tüketiyor. Bunun yanında tahıllar, vejetaryen furikake ve protein shake'leri de beslenme düzeninin önemli parçaları arasında yer alıyor.

90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor
JaponyaJaponDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Dünya en az spor yapan ülke galiba biziz. 3 0 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    İnsanlarda spor yapacak motivasyon yok ayrıca karbonhidrat ile besleniyo insanların çoğu proteine para yetmez muhtemelen... 2 1
  • Hakan as Hakan as :
    Türkiye de yaşasa birde :) 1 0 Yanıtla
  • ali ali ali ali:
    adam sabahı görmez şimdi 1 0 Yanıtla
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