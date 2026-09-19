Osmaniye Sumbas\'ta bir baba, oğlunu tahrayla öldürüp gelini ile torununu yaraladı

Osmaniye Sumbas'ta bir baba, oğlunu tahrayla öldürüp gelini ile torununu yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde bir baba, tartıştığı oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve 14 yaşındaki torununu yaraladı. Yaralılar Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, şüpheli baba gözaltına alındı.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Fevzi Topbaş (66), çıkan tartışmada tahra ile oğlu Aydın Topbaş'ı (41) öldürüp, gelini Mehtap Topbaş (37) ile torunu Ayşe Topbaş'ı (14) yaraladı.
Sumbas ilçesinin Mehmetli beldesinde bugün sabah saatlerinde Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Topbaş, eline geçirdiği tahra ile oğlu Aydın'a ardından da gelini Mehtap ve torunu Ayşe'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aydın Topbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş, götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheli Fevzi Topbaş gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
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