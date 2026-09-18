Filipinler Güney Cotabato\'da liseye silahlı saldırı, 6 öğrenci öldü 17 yaralı

Filipinler Güney Cotabato'da liseye silahlı saldırı, 6 öğrenci öldü 17 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler'in Mindanao bölgesindeki Güney Cotabato eyaletinde Banga Ulusal Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı. Saldırı nedeniyle bölge genelinde okullar tatil edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
FİLİPİNLER'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.
Filipinler'in Mindanao bölgesindeki Güney Cotabato eyaletinde bugün öğle saatlerinde Banga Ulusal Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okulların tatil edildiği belirtildi. Filipinler Kızılhaçı, saldırının ardından olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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