Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli - Son Dakika
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Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli

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Mersin ve Tarsus başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmada, banka hesaplarını yasa dışı bahis şebekesine kullandırdıkları belirlenen 49 kişi yakalandı. Hesaplar üzerinden 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem geçtiği saptandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 30'u cezaevine gönderilirken 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi; şebekeyle bağlantılı 27 siteye de erişim engeli getirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.

50 KİŞİNİN BANKA HESABI KULLANILMIŞ

Alınan bilgiye göre, Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Tarsus merkezli bahis şebekesi belirlendi. 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıklarının tespit edilmesi üzerine bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 49 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

HESAPLARDA 7,6 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacminin olduğu belirlendi. Emniyette ifadesi alınıp Tarsus Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest kalırken, 45'i tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli ile ilgili de işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

27 BAHİS SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI

Öte yandan şüphelilerin hesaplarının kullanıldığı belirlenen 27 yasa dışı bahis sitesinin mahkeme kararıyla erişime engellendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Tutuklama3. SayfaGözaltıTarsusMersinBankaSuçSon Dakika

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