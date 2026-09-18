Samsun\'da istismara uğradığı iddia edilen iki kız çocuğuyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk

Amasya'da yurttan kaçıp kendi istekleriyle bindikleri kamyonla Samsun'a gelen iki kız çocuğunun burada alıkonulup cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

YURT GÖREVLİLERİ POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Amasya'da kaldıkları yurttan kaçtıkları iddia edilen 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun, kendi istekleriyle bir kamyona binerek Samsun'a geldiği öne sürüldü.

Kız çocuklarının kayıp olduğuna dair yurt görevlileri polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, kızların fasulye yüklü bir kamyonla Samsun'a geldikleri tespit edildi.

SAMSUN'DA ALIKONULARAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADILAR

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucunda kız çocuklarının Samsun'da alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını tespit etti. Olayla ilgili M.S., A.K., M.K. ve D.U. yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Yaklaşık 4 gündür gözaltında bulunan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun alıkonulması ve hürriyeti tahdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.