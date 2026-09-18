Gözaltına alınan isim Yeliz Yeşilçimen çıktı! Yeliz Yeşilmen avukatlarını devreye soktu - Son Dakika
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Gözaltına alınan isim Yeliz Yeşilçimen çıktı! Yeliz Yeşilmen avukatlarını devreye soktu

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Gözaltına alınan isim Yeliz Yeşilçimen çıktı! Yeliz Yeşilmen avukatlarını devreye soktu
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim Yeliz Yeşilçimen olmasına rağmen bazı yayınlarda Yeliz Yeşilmen'in adı kullanıldı. Çocuklarıyla ABD'de tatilde olduğunu söyleyen Yeşilmen, soruşturmayla bağlantısı bulunmadığını vurgulayarak avukatlarını devreye soktu. Eşi Ali Uğur Akbaş da yaşananların soyadı benzerliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Bodrum'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Yeliz Yeşilçimen'in isim benzerliği nedeniyle bazı yayın organlarında kendisiymiş gibi haberleştirilmesine tepki göstererek, "Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur" dedi.

İSİM DOĞRULAMASI DAHİ YAPILMADI

Yeliz Yeşilmen, yaptığı açıklamada, "Ben Yeliz Yeşilmen'im. Operasyonda gözaltına alınan kişi ise Yeliz Yeşilçimen'dir. Buna rağmen bazı gazete ve internet siteleri, en temel gazetecilik kuralı olan isim doğrulamasını dahi yapmadan benim ismimi kullanarak 'Yeliz Yeşilmen operasyonda yakalandı' şeklinde haberler yayımlamıştır" dedi.

Bodrum'da yaşadığını ve çocuklarıyla birlikte ABD'de tatil yaptığını belirten Yeşilmen, isminin uyuşturucu operasyonuyla ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu, basit bir isim benzerliği hatası olarak geçiştirilebilecek bir durum değildir. Hakkımda gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu yayınlar şahsımı ve itibarımı doğrudan hedef almıştır" diye konuştu.

HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM

Hukuki süreç başlatacağını açıklayan Yeşilmen, "Bu haberleri yapan, yayımlayan ve gerekli düzeltmeyi yapmayan tüm kişi ve kuruluşlarla ilgili hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Bundan sonraki süreç avukatlarım tarafından titizlikle takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimsenin, doğruluğunu araştırmadan ismimi böyle ağır bir iddiayla yan yana getirmesine izin vermeyeceğim" diyen Yeşilmen, "Gözaltına alınan kişi Yeliz Yeşilçimen'dir. Yeliz Yeşilmen değildir. Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur" dedi.

EŞİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Yeliz Yeşilmen'nin eşi iş adamı Ali Uğur Akbaş ise eşinin tatilde olduğunu ve yarın Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Eşimin hiçbir şekilde bu tip bir olayla alınmasını kınıyorum. Yaşanan olay tamamen soy isim benzerliğinden ibarettir. Bazı basın yayın organlarında yanlışlıkla Yeliz Yeşilçimen yerine Yeliz Yeşilmen yazılmıştır. Konuyla ilgili olarak gerekli hukuk süreci başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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