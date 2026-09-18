21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat\'ta gençlerle projeler üretiyor

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekatında sözleşmeli er olarak görev yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ bacağını kaybeden gazi Fatih Özdemir (25), protezle ayağa kalkıp, hayata sarıldı. Memuriyet hakkını kullanıp gençlik merkezinde çalışan Özdemir, protez bacağı ile motosiklet kullanıyor, gençlerle projeler geliştirip köy okullarına gidiyor, resim çiziyor, seramik yapıyor.

Sözleşmeli Er Fatih Özdemir, Isparta Dağ Komando Okulu'nda eğitim aldıktan sonra, önce Hakkari Çukurca, ardından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekatında görev aldı. Pençe-Kilit harekatında, 20 Mayıs 2022'de arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Özdemir, sağ bacağını diz altından kaybetti. Gazi Özdemir, Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne protez uygulaması ile yeniden ayağa kalktı. Memuriyet hakkını kullanıp memleketi Tokat'ta Gençlik Merkezi'nde çalışmaya başlayan Özdemir, yaşama sevinci de kaybetmedi. Özdemir, protez bacağı ile motosiklet kullanmaya devam ederken gençlik merkezinde gençlerle geliştirdiği projeler kapsamında köy okullarını ziyaret ediyor. Köy okullarında öğrencilerle etkinlikler gerçekleştiren Özdemir, aynı zamanda resim çiziyor, seramik yapıyor. Özdemir, fizik tedavi ile kontrollerinin yapıldığı hastanede rehabilitasyon merkezinde de resim yapmaya devam ediyor ve diğer gazilere moral veriyor.

BİR AMACA HİZMET EDEREK GAZİ OLDUM

19 Eylül Gaziler Günü öncesi DHA'ya konuşan Fatih Özdemir, patlamada yaralandığında hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, "Patlamada biraz kopmuştu bacağım; fakat tam hatırlayamıyordum. Ameliyat sırasında almışlar, sonrasında bacağımı kaybettiğimi söyledi doktorlarımız. Ben de 'vatan sağ olsun' dedim. Toplamda 3 ameliyat geçirdim. Sonra Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildim protez için. Buradaki rehabilitasyonda bence en önemlisi diğer gazi ağabeylerimiz, büyüklerimiz ve arkadaşlarımız. Çünkü ben yalnız olmadığımı görüyorum. Birbirimize destek oluyoruz. En önemlisi bu. Biz gazi olduk; ama bir amaca hizmet ederek olduk" dedi.

YÜZÜYORUM, MOTOR VE ARABA KULLANIYORUM

Özdemir, protezinin 2024 yılında yapıldığını söyleyerek, "İlk başta yürüyemeyeceğimi düşünüyordum. Sonra motive oldum. İlk başta tabii vücut alışık olmadığı için çok fazla kullanamıyorsunuz. Zorluklar yaşadım, topallayarak yürüdüm. Ama sonrasında fizyoterapistlerimizin de yardımıyla şu an gayet güzel yürüyorum. Yürümek de çok büyük bir nimet. Yüzebiliyorum protezimle. Günde 10 saat falan kullanabiliyorum. Bunlar çok büyük nimetler. Şükretmek lazım bence. Araba kullanabiliyorum. Otomatik motosiklet kullanabiliyorum. Ben 21 yaşında gazi oldum. Bir daha motor süremeyeceğimi düşünüyordum. Sonradan araştırdım. Ehliyet sınavına girdim ve motor aldım. Motor sürmeyi seviyorum" diye konuştu.

KÖY OKULLARINA GİDİYORUZ, OYUNLAR OYNATIYORUZ

Özdemir, memurluk hakkını kullanıp gençlik merkezinde çalışmaya başladığını anlatarak, "Gençlik merkezinde değişik etkinlikler yapıyoruz. Köy okullarına gidiyoruz, çocuklara oyunlar oynatıyoruz, resimler yapıyoruz. Çok iyi geliyor bu bana. Atatürk portreleri yapıyoruz. Köy okullarında imkanlar biraz daha kısıtlı olduğu için oralarda çalışmak daha anlamlı geliyor. Bence hayata bağlı kalmamız lazım. Çünkü hayat böyle sevince daha güzel oluyor. Bir şeylerle uğraşınca daha anlamlı oluyor. 'Ah vah' ederek hiçbir yere varamayız; ama daha güzelleştirebiliriz çevremizi. Çoğunlukla uzun pantolon, eşofman giyiyorum. Çoğu zaman anlamıyorlar bile. Konusu açıldığı zaman protez kullandığımı öğrendiklerinde çok şaşırıyorlar. Hayalim, benim askerlik mesleğim yarım kaldı. Göreve devam etmek isterdim; ama benim yarım kalmış görevimi kız çocuğum olur, erkek çocuğum olur hiç fark etmez yarım kalan askerlik görevimi çocuklarımın sürdürmesini isterim" ifadelerini kullandı.