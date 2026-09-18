Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba - Son Dakika
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Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba

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Mert Günok\'un A Milli Takım\'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
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Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok'un A Milli Takım kariyerini sonlandırmasının ardından kararının perde arkasına ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Vincenzo Montella'nın davetine rağmen milli formaya veda ettiği öne sürülen Günok'un, genç kalecilerin önünü açmak ve milli araları kulübüyle geçirmek için böyle bir karar aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok'un A Milli Takım kariyerini sonlandırmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli file bekçisinin, Vincenzo Montella'nın davetine rağmen iki nedenle milli formaya veda ettiği öne sürüldü.

Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurdu. 2012 yılında başlayan milli forma yolculuğunu sonlandıran deneyimli kaleci, veda mesajında Türk bayrağını taşımanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

MONTELLA DAVET ETTİ, GÜNOK KARARINI VERDİ İDDİASI

A Spor'da yer alan habere göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın davetine rağmen Mert Günok milli takım kariyerini bitirme kararı aldı. Tecrübeli kalecinin bu kararında iki önemli nedenin etkili olduğu öne sürüldü.

Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba

GENÇ KALECİLERE YOL AÇMAK İSTEDİ

İddiaya göre Mert Günok, milli takımda genç kalecilerin önünü açmak için böyle bir karar aldı. 37 yaşındaki file bekçisinin, geleceğe yönelik planlamada genç isimlere daha fazla fırsat verilmesi gerektiğini düşündüğü belirtildi.

MİLLİ ARALARI KULÜBÜYLE GEÇİRMEK İSTEDİ

Günok'un kararındaki bir diğer nedenin ise milli araları kulübüyle geçirmek olduğu aktarıldı. Tecrübeli kalecinin, kariyerinin bu döneminde kulüp çalışmalarına daha fazla odaklanmak istediği ifade edildi.

Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba

MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

Mert Günok, veda açıklamasında milli takım formasının kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba - Son Dakika
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