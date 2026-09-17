Tekirdağ'da otomobile silahlı saldırı; 1 ölü - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobile silahlı saldırı; 1 ölü

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Tekirdağ\'da otomobile silahlı saldırı; 1 ölü
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TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobile düzenlenen silahla saldırıda kurşunların isabet ettiği Hamdi Mor(45), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobile düzenlenen silahla saldırıda kurşunların isabet ettiği Hamdi Mor(45), hayatını kaybetti.

Olay, Hayrabolu- Tekirdağ kara yolu Çene Mahallesi Canhıdır Köprüsü altında meydana geldi. İstanbul'dan Hayrabolu'ya giden Hamdi Mor'un kullandığı 34 EZC 565 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobilin sürücüsü Mor, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hamdi Mor, kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mor'un kuyumcu toptancılığı yaptığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA
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