Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sağanak su baskınına yol açtı - Son Dakika
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Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sağanak su baskınına yol açtı

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İtalya'nın Floransa kentinde etkili olan sağanak, Uffizi Galerisi'nde su baskınına neden oldu. Müze, Caravaggio'nun Bacchus tablosunun bulunduğu salonda eserlerde hasar tespit edilmediğini ve salonun yarın ziyarete açılacağını bildirdi.

İtalya'nın Floransa kentinde bugün etkili olan sağanağın, Rönesans dönemi eserlerine ev sahipliği yapan dünyanın önde gelen müzelerinden Uffizi Galerisi'nde su baskını yaşanmasına yol açtığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Floransa kentinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış dolayısıyla Uffizi Galerisi'nde ünlü ressam Caravaggio'nun resimlerinin bulunduğu salona yağmur suyu sızdı.

Müzenin çatısından sızan yağmur suları, Caravaggio'nun "Bacchus" isimli tablosunun sergilendiği vitrinin de ıslanmasına yol açtı.

Müzeden yapılan açıklamada da su sızan salonda yapılan incelemelerin ardından sanat eserlerinin hiçbirinde herhangi bir hasar tespit edilmediği ve söz konusu salonun yarın sabah yeniden ziyarete açılacağı belirtildi.

Bu arada, şiddetli yağışın, Floransa'da Uffizi Galerisi dışında bazı noktalarda da taşkın ve trafikte de aksamalara neden olduğu bildirildi.

Ayrıca Empoli, Massa Carrara, Viareggio gibi Floransa'ya komşu diğer şehirlerde de aşırı yağışın su taşkınlarına yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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