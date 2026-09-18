Emniyet Genel Müdürlüğü\'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatında 2026 yılı görevlendirmeleri kapsamında çok sayıda kritik birimde görev değişikliğine gidildi. Yapılan yeni görevlendirmelerle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Personel ve Siber Suçlarla Mücadele başta olmak üzere 11 başkanlık ve daire başkanlığında yeni isimler görevlendirildi.

KRİTİK BİRİMLERDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Yeni görevlendirmeler kapsamında Rüştü Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı olarak görevlendirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına Adnan Özdemir, Özel Harekât Başkanlığına ise Hüseyin Ediz Tercanoğlu getirildi.

Personel Başkanlığı görevine Murat Türesin atanırken, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığına Nihat Uzun görevlendirildi.

SİBER VE TERÖRLE MÜCADELE BİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Görevlendirmeler kapsamında Dış İlişkiler Daire Başkanlığına Turgay Olgun, Güvenlik Daire Başkanlığına Fatih Tatlıoğlu getirildi.

Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olurken, Tanık Koruma Daire Başkanlığına Aydın Uğurlu görevlendirildi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevini ise Salih Gözüm üstlendi.

SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK DAİRESİNDE DE YENİ İSİM

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki değişiklikler kapsamında Beyhan Gürbüz, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Böylece teşkilatın farklı alanlardaki kritik birimlerinde yeni görevlendirmeler yapılmış oldu.

“GÖREVLERİNDE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni görevlendirmelerin ardından yaptığı açıklamada, görevlendirilen emniyet mensuplarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Çiftçi, görevlendirmelerin Emniyet Teşkilatı, Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni ederken, ülkenin huzuru ve güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edileceğini ifade etti. Bakan Çiftçi, "Yeni görevlerine atanan kıymetli mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, her birine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlendirmelerin Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EMNİYETTEKİ DEĞİŞİKLİKLER İL ATAMALARIYLA BİRLİKTE GELDİ

Merkez teşkilatındaki bu görevlendirmeler, aynı dönemde yayımlanan kapsamlı emniyet müdürleri kararnamesinin ardından geldi. 17 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni atamalar yapılırken, 24 il emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.