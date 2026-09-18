İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı! Binlerce polisi ilgilendiren konut projesi başlıyor

Polisler için konut hamlesi başladı. POLSAN tarafından yürütülecek projeyle emniyet mensuplarının uygun şartlarla ev sahibi olması amaçlanıyor.

POLİSLERE KONUT DESTEĞİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin barınma koşullarını iyileştirmek amacıyla hazırlanan yeni projelerin detaylarını açıkladı. Bakan Çiftçi, POLSAN iş birliğiyle hayata geçirilecek konut projesi kapsamında, evi olmayan emniyet mensuplarına yönelik uygun koşullarda konut imkanı sunulacağını belirtti. Çiftçi açıklamasında, "FEDAKÂR POLİSLERİMİZİN SICAK BİR YUVASI OLSUN!" ifadelerini kullanarak, milletin güvenliği için görev yapan polislerin yaşam şartlarının iyileştirilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

POLSAN ANKARA'DA 2 BİN KONUT YAPACAK

Projenin ilk ayağı Ankara'da başlayacak. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), TOKİ'den 86 dönümlük arazi satın aldı. Bu alan üzerine toplam 2 bin konut inşa edilecek. Ankara'daki projenin pilot uygulama olarak hayata geçirileceği belirtilirken, konutların emniyet mensuplarına uzun vadeli ve uygun ödeme seçenekleriyle sunulması planlanıyor. Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre, 2 bin konutluk projenin temelinin ocak ayında atılması hedefleniyor.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Konut projesinin özellikle ev sahibi olmayan emniyet çalışanlarının barınma ihtiyacına çözüm olması amaçlanıyor. Projede, uygun ödeme koşullarıyla polislerin kira öder gibi konut sahibi olabilmesi hedeflenirken, başvuru şartları ve öncelik kriterlerine ilişkin detayların proje sürecinde açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL'DA LOJMAN SAYISI ARTACAK

Bakan Çiftçi, yalnızca konut projesiyle sınırlı kalınmayacağını, İstanbul'daki polis lojmanlarının da artırılacağını açıkladı. Çiftçi, İstanbul'da bulunan polis lojmanı sayısının kısa süre içinde 5 bine çıkarılacağını belirtti. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının araç filolarında yapılan yenilemelerin ardından kaynakların personelin barınma ihtiyacına yönlendirileceğini ifade eden Bakan, lojman ve konut çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.