İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi. Gecede 9 karşılaşma oynanırken birçok takım turnuvaya galibiyetle başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN MARSİLYA KARŞISINDA FARKLI GALİBİYET

Gecenin dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, Fransız temsilcisini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

JUVENTUS'TAN 5 GOLLÜ BAŞLANGIÇ

İtalya temsilcisi Juventus da sahasında Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile karşı karşıya geldi. Juventus, rakibini 5-0 mağlup ederek ilk haftayı farklı bir galibiyetle tamamladı. Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'un aldığı galibiyette gol atan isimler arasında yer aldı.

OFI'DEN HOFFENHEIM'A GEÇİT YOK

Yunanistan ekibi OFI, Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti. İlk hafta maçlarının ardından Juventus, 3 puan ve averajla zirvede yer aldı.

AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI