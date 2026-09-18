İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı - Son Dakika
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İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

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İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Juventus, NEC Nijmegen karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle dikkat çekerken Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim, OFI karşısında mağlup oldu. İlk hafta sonunda Juventus averajla zirvede yer aldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi. Gecede 9 karşılaşma oynanırken birçok takım turnuvaya galibiyetle başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN MARSİLYA KARŞISINDA FARKLI GALİBİYET

Gecenin dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, Fransız temsilcisini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

JUVENTUS'TAN 5 GOLLÜ BAŞLANGIÇ

İtalya temsilcisi Juventus da sahasında Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile karşı karşıya geldi. Juventus, rakibini 5-0 mağlup ederek ilk haftayı farklı bir galibiyetle tamamladı. Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'un aldığı galibiyette gol atan isimler arasında yer aldı.

OFI'DEN HOFFENHEIM'A GEÇİT YOK

Yunanistan ekibi OFI, Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti. İlk hafta maçlarının ardından Juventus, 3 puan ve averajla zirvede yer aldı.

AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

  • Levski Sofya 0-1 Salzburg
  • OFI 2-0 Hoffenheim
  • Celtic 1-3 Ferencvaros
  • Juventus 5-0 NEC Nijmegen
  • Viktoria Plzen 0-3 Union Saint-Gilloise
  • Beşiktaş 4-1 Olimpik Marsilya
  • Lillestrom 1-2 Torreense
  • Crystal Palace 4-0 Lech Poznan
  • Real Sociedad 1-2 Bournemouth
TSG 1899 HoffenheimOlimpik MarsilyaJuventusBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Öner Çelik Öner Çelik:
    Finalin adı Juventus Beşiktaş bence bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Ama bu hafta Beşiktaş Amedspor a takılır demedi demeyin. 0 0 Yanıtla
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