İstanbul\'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar

Küçükçekmece'de yıkımı süren binada çökme yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan yapının bir bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇÖKME PANİĞİ

Olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında çevreden geçen 2 kişi enkaz parçalarının etkisiyle yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı açıklama yapılmadı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALANDA TARAMA YAPIYOR

Çökme sonrası güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri göçük alanında çalışma başlattı. Ekipler, binanın çevresinde ve enkaz bölümünde olası başka kişilerin bulunup bulunmadığını belirlemek için tarama çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan binadaki çökme nedeniyle bölgedeki incelemeler devam ediyor.