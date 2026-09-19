Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı - Son Dakika
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Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

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Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde Trabzon'da etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde olumsuzluklara yol açtı. Araçların su içinde kaldığı görüntüler ortaya çıkarken, karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ın zemini merak konusu oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, araçların sular içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Gözler ise Papara Park'ın zemin durumuna çevrildi.

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına saatler kala Trabzon'da etkili olan yağış gündeme geldi.

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kent genelinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Bazı araçların su birikintileri nedeniyle yollarda kaldığı görüntüler kameralara yansıdı.

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

GÖZLER PAPARA PARK'A ÇEVRİLDİ

Yağışların ardından futbolseverlerin gözü karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'a çevrildi. Stadyum zemininin maç saatindeki durumu merak edilirken, yetkililerin hava koşullarını ve saha şartlarını takip ettiği belirtildi.

GalatasarayTrabzonsporPapara ParkTrabzonSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    OLSUN su topu oynarlar, nasıl olsa Türkiye 100(me) yılı... 1 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    bur taşra takımı tutulacaksa bu AMED Spor olmalı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    onca insan maddi zarar gormus.manevi yanida var!!sizin dusundugunuz seye bak.iyice sacmaladiniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı - Son Dakika
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