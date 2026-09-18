Nijerya\'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Nijerya'nın Niger eyaletinde yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 37 kişi, güvenlik güçlerinin nezaretindeyken hayatını kaybetti.

YASA DIŞI MADENCİLİKTEN 37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Niger Valisi Mohammed Umaru Bago yaptığı açıklamada, eyalette yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle 37 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Vali Bago, bu kişilerin Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansının (NSCDC) gözetiminde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ölümleri "üzücü ve trajik" olarak nitelendiren Bago, yaşamını yitirenlerin anısına eyalette 3 günlük yas ilan etti.

SALGIN ŞÜPHESİ

NSCDC'nin Niger Başkanı Suberu Siyaka Aniviye de yaptığı açıklamada, yasa dışı madencilik faaliyetlerine ilişkin 16-17 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Aniviye, ölümlerin nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde olası bir hastalık salgınından şüphelenildiğini ancak kesin nedenin belirlenmesi amacıyla cesetlerin yerel bir hastaneye gönderildiğini ifade etti.

"YETERSİZ HAVALANDIRMALI HÜCRE" İDDİASI

Yerel medyada yer alan haberlerde, yaklaşık 65 kişinin havalandırması yetersiz bir hücrede tutulduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının, soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgileri yetkililerle paylaşmaları çağrısında bulundu.

YASA DIŞI MADENCİLİK, SİLAHLI GRUPLARIN FİNANSMANINDA KULLANILIYOR

Nijerya'da yasa dışı madencilik, özellikle ülkenin kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde önemli güvenlik sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.

Analistler, yasa dışı madencilik faaliyetleri ile fidye amacıyla adam kaçıran silahlı gruplar arasında bağlantı bulunduğunu ve bazı grupların bu faaliyetlerden finansman sağladığını belirtiyor.