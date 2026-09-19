Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle - Son Dakika
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Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

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Düğmeye basıldı! TFF\'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'deki hakem tartışmalarını azaltmak amacıyla yeni bir uygulama hazırladığı belirtildi. İddiaya göre MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, maçlardan sonraki 48 saat içinde kulüplerle iletişime geçerek tartışmalı pozisyonlarla ilgili değerlendirmelerini paylaşacak.

Süper Lig'de hakem kararlarıyla ilgili yaşanan tartışmaların azaltılması amacıyla yeni bir adım atılacağı öne sürüldü.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR İÇİN 48 SAAT İÇİNDE İLETİŞİM

Hürriyet'te yer alan habere göre, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, karşılaşmaların ardından 48 saat içerisinde kulüp yetkilileriyle görüşecek.

Taylor'ın, maçlarda gündeme gelen tartışmalı pozisyonlarla ilgili hakem kararlarının doğru veya yanlış olup olmadığı konusunda kulüplere bilgi aktaracağı belirtildi.

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

AMAÇ TARTIŞMALARI AZALTMAK

Yeni uygulamayla birlikte kulüplerin hakem kararları hakkında doğrudan MHK kanalıyla bilgilendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. TFF'nin bu adımla, televizyon programları ve sosyal medya platformlarında hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların azaltılmasını amaçladığı aktarıldı.

Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Yaw ne uğraşıyorsunuz, gs yi kapatın herşey düzelir kimse hakem makem konuşmaz hatadır diye geçilir, fitneyi gs sokuyor Türk futboluna 19 12 Yanıtla
  • Selami Gelekli Selami Gelekli:
    4 senedir olduğu gibi amaç yine gs yi şampiyon yapmak olacaksa yapılacak olanlar teferruattır birbirimizi kandırmaya gerek yok çünkü herkes artık neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor 13 9 Yanıtla
  • Yusuf Çobanoğlu Yusuf Çobanoğlu:
    Hakem hatasından karşı takım haksız yere puan yada puanlar aldıktan sonra gösterilmesi ve gösterilmemesi gereken kartlar yerinde kullanılmadıktan sonra maç bitmiş haklı ve haksız yere puan alınmış bundan sonra taylor efendi konuşsa ne konuşmasa ne saçma sapan bir uygulamadan başka bişey olmaz bu 7 0 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    yahu adamın ayağına basıldıysa var dan gözükmedimi diyecek 4 0 Yanıtla
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