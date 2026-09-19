İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı

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İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında, 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

201 KİŞİDEN 45'İ YABANCI UYRUKLU

Operasyon kapsamında hakkında çalışma yürütülen 248 şahıstan 201'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyruk bilgilerine ilişkin yapılan incelemede, 201 kişiden 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.

20 FARKLI ÜLKEDEN KİŞİLER VAR

Yabancı uyruklu 45 şüphelinin 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu belirlendi. Buna göre gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2'şer kişinin olduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişinin de bulunduğu kaydedildi.

9 İSRAİL VATANDAŞININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimleri şöyle:

  • Anton Bihun,
  • Ceni Caen,
  • Hamsa Güneyli,
  • İlker Hason, 
  • Karolin Hason, 
  • Sami Tovim, 
  • Yako Benhabib, 
  • Jak Levi 
  • Amid Ygal 
Kaynak: İHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Acaba bu telefon dolandırıcıların kullandığı teknolojik cihazları israil mi veriyor?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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