İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında, 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
201 KİŞİDEN 45'İ YABANCI UYRUKLU
Operasyon kapsamında hakkında çalışma yürütülen 248 şahıstan 201'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyruk bilgilerine ilişkin yapılan incelemede, 201 kişiden 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.
20 FARKLI ÜLKEDEN KİŞİLER VAR
Yabancı uyruklu 45 şüphelinin 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu belirlendi. Buna göre gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2'şer kişinin olduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişinin de bulunduğu kaydedildi.
9 İSRAİL VATANDAŞININ İSİMLERİ BELLİ OLDU
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimleri şöyle:
- Anton Bihun,
- Ceni Caen,
- Hamsa Güneyli,
- İlker Hason,
- Karolin Hason,
- Sami Tovim,
- Yako Benhabib,
- Jak Levi
- Amid Ygal
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