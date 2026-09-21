Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor

Gaziantep'te çekildiği belirtilen görüntülerde, tescilli plaka yerine "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" yazısı bulunan araçların yollarda yer alması kamuoyunda tartışma başlattı. Herhangi bir resmiyeti ve yasal geçerliliği bulunmayan bu plakalı araçları gören vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesaplarını etiketleyerek duruma müdahale edilmesi talebinde bulundu.

"İL BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ" İDDİASI

Görüntülerin yayılmasının ardından paylaşımların altına yorum yapan bazı kullanıcılar, söz konusu araçların Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı kurumsal yapısıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Aktarılan bilgilere göre; Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece'nin durumdan haberdar olur olmaz bizzat şikayette bulunduğu öğrenildi. Şikayet ve emniyet birimlerinin müdahalesi sonrası araçlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanarak araçların trafikten men edildiği ifade edildi.

İşte o görüntüler;