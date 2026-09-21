Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor - Son Dakika
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Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor

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Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
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Gaziantep'te plaka bölümünde "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" yazılı araçların trafikte seyretmesi tepkilere yol açtı. Resmi niteliği bulunmayan plakaları taşıyan araçlar için vatandaşlar yetkililere "Lütfen gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

Gaziantep'te çekildiği belirtilen görüntülerde, tescilli plaka yerine "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" yazısı bulunan araçların yollarda yer alması kamuoyunda tartışma başlattı. Herhangi bir resmiyeti ve yasal geçerliliği bulunmayan bu plakalı araçları gören vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesaplarını etiketleyerek duruma müdahale edilmesi talebinde bulundu.

"İL BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ" İDDİASI 

Görüntülerin yayılmasının ardından paylaşımların altına yorum yapan bazı kullanıcılar, söz konusu araçların Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı kurumsal yapısıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Aktarılan bilgilere göre; Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece'nin durumdan haberdar olur olmaz bizzat şikayette bulunduğu öğrenildi. Şikayet ve emniyet birimlerinin müdahalesi sonrası araçlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanarak araçların trafikten men edildiği ifade edildi.

İşte o görüntüler; 

Tartışma yaratan plakalar! Görenler
Tartışma yaratan plakalar! Görenler
GaziantepGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • cennetatakum samsun cennetatakum samsun:
    TÜRKİYENİN PLAKA STANDARTLARI VE KULLANIM ALANLARI BELLİDİR... VATANDAŞA NORMAL VE ÖZEL OLARAK BASILIP, ÖZEL VERGİYE TABİDİR... DEVLETİN RESMİ OLARAK KULLANACAĞI ARAÇLARINDADA ,FARKLI RENKLERİ KATAGORİSİNDE AYRILMIŞTIR... MUZ CUMHURİYETİNE ÖZENEN KİM VARSA, DEFOLUP GİTSİN BU ÜLKEDEN..... 15 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Ülkede başıboşluk hakim. Peskuvitçi Apo'nun villasıyla, yeni göreviyle, gerdeğe girmesiyle uğraşacağına tosuncuklarını dizginlesin. 10 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar Güven Yaşar:
    bu parti kadar ülkeye zarar veren yoktur 5 5 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Bunlar şekilci milliyetçiler. Her yeri yabancılarla satılmasına, doldurulmasına görmezden gelen çakma milliyetçiler, Hani nerede Atsızın kurtları 6 3 Yanıtla
  • Me Md Me Md:
    Ulkede milliyettciler . almanyada pkklilar . isler boyle yuruyor . 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor - Son Dakika
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